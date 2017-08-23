Власти Башкирии считают, что суд услышал доводы истцов по «Башнефти»

В среду Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система», взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти». Суд привлек правительство Башкирии к спору «Роснефти» и АФК «Система» по «Башнефти» в начале июня.

«Присоединяясь к иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система’и АО «Система — инвест», правительство республики Башкортостан исходило из интересов акционеров. Результатам финансового и технологического аудита, проведенного новым собственником, в ходе которого были выявлены факты нарушений, дана соответствующая правовая оценка. Доводы истцов услышаны», — прокомментировал РИА Новости представитель пресс-службы главы региона Рустэма Хамитова.

АФК «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти». «Роснефть», «Башнефть» и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с «Системы» и ее «дочки» 170,6 миллиарда рублей в пользу «Башнефти», оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля. «Система» со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий.