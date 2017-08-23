Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Ученые нашли неожиданную причину шизофрении у детей
Погорельцев Ростова-на-Дону предупреждали о поджогах
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Галустян выложил в Сеть фото жены под душем
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пушков сказал, к чему приведут визовые ограничения США – СМИ
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
13Умерла Вера Глаголева
22:09 (мск), источник: РИА Новости

Власти Башкирии считают, что суд услышал доводы истцов по «Башнефти»

УФА, 23 авг — РИА Новости. В Арбитражном суде, где в среду было принято решение о частичном удовлетворении иска «Роснефти» к АФК «Система», доводы истцов были услышаны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы Башкирии.

В среду Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил иск «Роснефти» к АФК «Система», взыскав 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти». Суд привлек правительство Башкирии к спору «Роснефти» и АФК «Система» по «Башнефти» в начале июня.

«Присоединяясь к иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система’и АО «Система — инвест», правительство республики Башкортостан исходило из интересов акционеров. Результатам финансового и технологического аудита, проведенного новым собственником, в ходе которого были выявлены факты нарушений, дана соответствующая правовая оценка. Доводы истцов услышаны», — прокомментировал РИА Новости представитель пресс-службы главы региона Рустэма Хамитова.

АФК «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти». «Роснефть», «Башнефть» и Башкирия в арбитражном суде требовали взыскать с «Системы» и ее «дочки» 170,6 миллиарда рублей в пользу «Башнефти», оценив в такую сумму убытки при реорганизации башкирской нефтяной компании. Изначально сумма иска составила 106,6 миллиарда рублей, затем она была увеличена до 170,6 миллиарда рублей с учетом произошедшего ослабления рубля. «Система» со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Власти Башкирии считают, что суд услышал доводы истцов по 'Башнефти'
Суд сегодня примет решение по иску 'Роснефти' к АФК 'Система'
Серебренников помещен под домашний арест
Трамп: США усилят системы ПРО и создадут превентивные средства
В МИД подтвердили, что в Судане скончался российский посол
Сбербанк не ожидает скорого роста реальных доходов населения
Памятники генералам-южанам накрыли черным полотном
Алексашенко опроверг свое задержание в Домодедове
В судмедэкспертизе по делу о ДТП в Балашихе нашли 45 ошибок
Спорт
ЦСКА по буллитам победил «Локомотив» в выездном матче КХЛ Встреча, состоявшаяся в среду в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь