Миллиардер, которого связывали с Ротенбергами, купил землю в Ушково

Источник: Reuters

В ходе торгов лот поднялся в цене с 5,8 млн до 18 млн. Победителем оказалось небезызвестное в городе ООО «Морской яхтклуб» с юридическим адресом на наб. Мартынова, 92А. Имя его владельца, миллиардера Андрея Евдокимова, СМИ связывали с интересами друга Путина Аркадия Ротенберга.

В Ушково победитель торгов должен будет построить объект недвижимости в течение трех с половиной лет. Как сообщают в Фонде имущества, это должен быть оздоровительный комплекс. Участок свободен от построек и входит в зону зеленых насаждений. Рядом, на пересечении улиц Пляжевой и Сосновой, находится местная достопримечательность — парк «Каменная Гора».

Ее описывают как редчайшее в окрестностях Петербурга, почти не тронутое человеком место, где гранитный кристаллический щит выходит на поверхность земли.

В парке десятки чистых источников, которые бьют со склонов холмов. Территория взята под охрану, чтобы сохранить природные ландшафты со старинными штольнями и каменоломнями. Здесь растут редкие растения, в том числе дикая орхидея — Венерин башмачок, занесенная в Красную книгу.

ООО «Морской яхт-клуб» — весьма известная в Петербурге компания. Еще в 2014 году компания получила разрешение на реконструкцию яхт-клуба на западе Крестовского острова — на набережной Мартынова, 92, «с новым строительством». Сообщалось о планах построить здесь гостиничный комплекс, его проект уже разработан ООО «Интерколумниум» Евгения Подгорнова. Предполагалось, что на Мартынова построят пять пятиэтажных корпусов, обращенных фасадами к Средней Невке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kRLaw9ydNhM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее участок на Мартынова находился в собственности у президента яхт-клуба Андрея Харченко, его супруги и Янины Павловой. Но структура собственности компании и участка в марте 2015-го изменилась: теперь у ООО есть головной собственник — ООО «Спортивный комплекс «Императорский яхт-клуб». Кстати, его директор, Сергей Белоножко, присутствовал на сегодняшних торгах в Фонде имущества как третий участник.

Собственниками «Императорского яхт-клуба» названы Андрей и Елена Евдокимовы. В СМИ в 2015 году писали о том, что Андрей Евдокимов вместе с Юрием Бочаровым приобрел «Морской яхт-клуб» вместе с участком площадью 3 га, на котором он расположен.

Фактически сейчас на Крестовском острове в рамках реконструкции яхт-клуба строят комплекс апартаментов «Императорский яхт-клуб». В 2015 году СМИ предполагали, что его строят в интересах Аркадия Ротенберга и яхтенно-туристического кластера «Явара-Нева», который строится на соседнем Бычьем острове. Однако прямых доказательств этому нет.

Андрей Евдокимов занимает 118 место в «Рейтинге миллиардеров — 2016», состояние его оценивается в 5,76 млрд рублей.

Основной актив, помимо «Императорского яхт-клуба», — Группа компаний «Гранит». В послужном списке компании — строительство в Красной Поляне около Сочи (горнотуристический центр «Газпрома», курорт «Альпика-Сервис»). Компания также участвовала в строительстве проекта «Роза хутор», в который инвестировал глава «Интерроса» Владимир Потанин. В Петербурге подрядчики участвовали в строительстве Ладожского вокзала, дамбы, порта в Усть-Луге.

Проект яхтенно-туристического кластера на Бычьем острове ведет компания «Явара-Нева», генеральный директор которой — один из лучших друзей президента Владимира Путина, Аркадий Ротенберг. Сам Путин является почетным президентом «Явара-Невы». По данным СПАРКа, бюджет компании за 2015 год составил 5,1 миллиарда рублей.

На участке площадью 4,4 га с 2013 года ведется строительство спортивно-гостиничного комплекса. На острове должен появиться спортивный клуб для дзюдоистов, гостиница и яхт-клуб.

Разрешение на строительство кластера было получено еще в 2005 году на основании постановления правительства Петербурга, но начались работы только в 2013-м. За это клуб «Явара-Нева» перечислил в бюджет города 9,7 млн долларов. Строительство должно было закончиться в 2015 году, но сдача комплекса задержалась из-за необходимости укрепить береговую линию. Планировалось, что помимо клуба по дзюдо на 10 татами и 1,5 тысячи зрителей там расположатся яхт-клуб на 40 судов и несколько вип-коттеджей с японскими садиками во дворе.

Общий объем вложений оценивается в 3,5 млрд рублей.