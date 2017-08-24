Миллиардер, которого связывали с Ротенбергами, купил землю в Ушково
На торгах Фонда имущества 23 августа был продан небольшой участок (около 4 тыс. кв.м) на Сосновой улице, дом № 23, лит. А в поселке Ушково (Курортный район).
На торгах Фонда имущества 23 августа был продан небольшой участок (около 4 тыс. кв.м) на Сосновой улице, дом № 23, лит. А в поселке Ушково (Курортный район).
В ходе торгов лот поднялся в цене с 5,8 млн до 18 млн. Победителем оказалось небезызвестное в городе ООО «Морской яхтклуб» с юридическим адресом на наб. Мартынова, 92А. Имя его владельца, миллиардера Андрея Евдокимова, СМИ связывали с интересами друга Путина Аркадия Ротенберга.
В Ушково победитель торгов должен будет построить объект недвижимости в течение трех с половиной лет. Как сообщают в Фонде имущества, это должен быть оздоровительный комплекс. Участок свободен от построек и входит в зону зеленых насаждений. Рядом, на пересечении улиц Пляжевой и Сосновой, находится местная достопримечательность — парк «Каменная Гора».
В парке десятки чистых источников, которые бьют со склонов холмов. Территория взята под охрану, чтобы сохранить природные ландшафты со старинными штольнями и каменоломнями. Здесь растут редкие растения, в том числе дикая орхидея — Венерин башмачок, занесенная в Красную книгу.
ООО «Морской яхт-клуб» — весьма известная в Петербурге компания. Еще в 2014 году компания получила разрешение на реконструкцию
Ранее участок на Мартынова находился в собственности у президента
Фактически сейчас на Крестовском острове в рамках реконструкции
Основной актив, помимо «Императорского яхт-клуба», — Группа компаний «Гранит». В послужном списке компании — строительство в Красной Поляне около Сочи (горнотуристический центр «Газпрома», курорт «Альпика-Сервис»). Компания также участвовала в строительстве проекта «Роза хутор», в который инвестировал глава «Интерроса» Владимир Потанин. В Петербурге подрядчики участвовали в строительстве Ладожского вокзала, дамбы, порта в
Проект
Разрешение на строительство кластера было получено еще в 2005 году на основании постановления правительства Петербурга, но начались работы только в 2013-м. За это клуб «Явара-Нева» перечислил в бюджет города 9,7 млн долларов. Строительство должно было закончиться в 2015 году, но сдача комплекса задержалась
Смольный также активно вкладывается в развитие инфраструктуры острова. Только подъездная дорога к комплексу обошлась бюджету в 373 миллиона рублей. Еще 1,5 млрд рублей в мае 2015 года при помощи Ростуризма планировал выделить на развитие туристического потенциала острова комитет по туризму.