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13:37 (мск), источник: Фонтанка

Петербургскому здравоохранению грозит московский менеджмент

На должность председателя комитета по здравоохранению его выбрала Ольга Казанская, тогда еще вице-губернатор. Сменщик Валерия Колабутина — Евгений Евдошенко — прибыл из Москвы, его еще в апреле пригласила новый вице-губернатор Анна Митянина.

И все это время медицинская общественность города напряженно ждала, когда Колабутин уступит место. Теперь гадают, кто из чиновников останется в комитете: Евдошенко приехал не один, а с командой «молодых менеджеров». Так или иначе при новом вице-губернаторе и новом председателе комздрава городское здравоохранение станет другим.

Удачное начало

Золотой дождь, в виде 23 млрд рублей пролившийся на петербургскую медицину по федеральной программе модернизации (2011 — 2012 годы), закончился как раз, когда назначили Валерия Колабутина.

Но еще в 2013 году городское здравоохранение ликовало: деньги, направлявшиеся прежде на модернизацию, достались территориальному фонду ОМС, его годовой бюджет увеличился сразу на 50% — такого никогда не было прежде и не ожидается.

В отличие от других регионов, Петербург спокойно пережил все нововведения, которые спускались в рамках реформирования: переход службы скорой помощи в систему ОМС, новый закон о донорстве, чуть было не погубивший донорскую службу, затраты на программу диспансеризации населения, перевод в систему ОМС финансирования лечения петербуржцев в федеральных клиниках, перевод в ОМС финансирования десятков дорогих видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Все последующие годы рост бюджета был скромным, в отличие от расходов. Когда закончился гарантийный срок, потребовались деньги на содержание оборудования, закупленного по программе модернизации.

Росли затраты на оплату высокотехнологичных методов лечения, которые Минздрав постепенно добавлял в систему ОМС, выводя из федеральной программы ВМП. А больше всего денег уходило на зарплату, повышение которой было обещано медикам майским указом президента.

Оптимизация вместо модернизации

Уже в начале 2014 года стало понятно, что модернизацию сменила оптимизация. В здравоохранении это красивое слово означает затягивание пояса. Он затягивался все туже с введением санкций, ростом курса доллара и падением цен на нефть, уменьшением расходов на здравоохранение федерального бюджета.

Минздрав требовал сокращения коечного фонда по всей стране и повышения зарплаты медикам, неважно за счет чего. Ее повышали одновременно с нагрузкой и ростом кредиторской задолженности в учреждениях.

Те медицинские учреждения, которые не успели привыкнуть к хорошей жизни, оставались на плаву, другие копили задолженность. Руководителей с кредиторкой увольняли, а тех, кто приходил на их место, обязывали прежде всего гасить задолженности. Но еще прежде — выплачивать зарплату сотрудниками в соответствии с «дорожной картой». Чтобы выполнить показатели этой самой карты, из городского бюджета в этом году дополнительно было выделено более 7 млрд рублей.

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