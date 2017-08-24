Петербургскому здравоохранению грозит московский менеджмент
На должность председателя комитета по здравоохранению его выбрала Ольга Казанская, тогда еще
На должность председателя комитета по здравоохранению его выбрала Ольга Казанская, тогда еще
И все это время медицинская общественность города напряженно ждала, когда Колабутин уступит место. Теперь гадают, кто из чиновников останется в комитете: Евдошенко приехал не один, а с командой «молодых менеджеров». Так или иначе при новом
Удачное начало
Золотой дождь, в виде 23 млрд рублей пролившийся на петербургскую медицину по федеральной программе модернизации (2011 — 2012 годы), закончился как раз, когда назначили Валерия Колабутина.
В отличие от других регионов, Петербург спокойно пережил все нововведения, которые спускались в рамках реформирования: переход службы скорой помощи в систему ОМС, новый закон о донорстве, чуть было не погубивший донорскую службу, затраты на программу диспансеризации населения, перевод в систему ОМС финансирования лечения петербуржцев в федеральных клиниках, перевод в ОМС финансирования десятков дорогих видов высокотехнологичной медицинской помощи.
Росли затраты на оплату высокотехнологичных методов лечения, которые Минздрав постепенно добавлял в систему ОМС, выводя из федеральной программы ВМП. А больше всего денег уходило на зарплату, повышение которой было обещано медикам майским указом президента.
Оптимизация вместо модернизации
Уже в начале 2014 года стало понятно, что модернизацию сменила оптимизация. В здравоохранении это красивое слово означает затягивание пояса. Он затягивался все туже с введением санкций, ростом курса доллара и падением цен на нефть, уменьшением расходов на здравоохранение федерального бюджета.
Те медицинские учреждения, которые не успели привыкнуть к хорошей жизни, оставались на плаву, другие копили задолженность. Руководителей с кредиторкой увольняли, а тех, кто приходил на их место, обязывали прежде всего гасить задолженности. Но еще прежде — выплачивать зарплату сотрудниками в соответствии с «дорожной картой». Чтобы выполнить показатели этой самой карты, из городского бюджета в этом году дополнительно было выделено более 7 млрд рублей.