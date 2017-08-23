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22:50 (мск), источник: ТАСС

Сбербанк не ожидает скорого роста реальных доходов населения

ЙОШКАР-ОЛА, 23 августа. /ТАСС/. Рост реальных доходов населения России не ожидается в ближайшее время, считает старший управляющий директор — главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Об этом он заявил в ходе экономического форума «Время возможностей», который в среду прошел в Йошкар-Оле.

«В ближайшее время нет оснований полагать, что реальные доходы населения будут сильно расти. Тот бум реальных доходов населения, который был в докризисный период, условно говоря, с 2009 по 2014 год, был профинансирован за счет высоких цен на нефть, резкого роста расходов бюджета на повышение социальных отчислений, зарплат бюджетникам и так далее», — сказал он.

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Как пояснил аналитик, указанный бум создал равенство на рынке труда, которое больше не повторится. «Мы очень долго будем возвращаться на уровень 2014 года», — прогнозирует он.

По данным Росстата, в 2013 году уровень реальных располагаемых доходов населения страны вырос на 4% по сравнению с 2012 годом. С тех пор он неизменно снижается: в 2014 году — на 0,7% (к уровню предыдущего года), в 2015 году — на 3,2%, в 2016 году — на 5,9%.

Экономический форум «Время возможностей» прошел в Йошкар-Оле 23 августа. На нем были представлены стенды ведущих предприятий республики. Ожидается, что участие в форуме примут более 300 топ-менеджеров, руководителей предприятий, предпринимателей и ученых, в том числе федерального уровня.

Деловая часть форума представлена работой семи дискуссионных площадок, посвященных реформе контрольно-надзорных органов, развитию внутреннего туризма, уникальности Марийского края и наиболее инвестиционно-привлекательным отраслям региона.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Михаил Решетников
Америку открыл. Без высоких цен на нефть откуда деньги возьмутся? А высокими они уже не будут.
Привыкаем
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