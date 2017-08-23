Сбербанк не ожидает скорого роста реальных доходов населения

Об этом он заявил в ходе экономического форума «Время возможностей», который в среду прошел в
«В ближайшее время нет оснований полагать, что реальные доходы населения будут сильно расти. Тот бум реальных доходов населения, который был в докризисный период, условно говоря, с 2009 по 2014 год, был профинансирован за счет высоких цен на нефть, резкого роста расходов бюджета на повышение социальных отчислений, зарплат бюджетникам и так далее», — сказал он.
Как пояснил аналитик, указанный бум создал равенство на рынке труда, которое больше не повторится. «Мы очень долго будем возвращаться на уровень 2014 года», — прогнозирует он.
По данным Росстата, в 2013 году уровень реальных располагаемых доходов населения страны вырос на 4% по сравнению с 2012 годом. С тех пор он неизменно снижается: в 2014 году — на 0,7% (к уровню предыдущего года), в 2015 году — на 3,2%, в 2016 году — на 5,9%.
Экономический форум «Время возможностей» прошел в
Деловая часть форума представлена работой семи дискуссионных площадок, посвященных реформе
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