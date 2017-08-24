Для ТОС «Бородинский» решена проблема транспортной доступности

Чтобы подчеркнуть значимость момента, ребята тюнинговали своих двухколесных «коней» разноцветными шарами, флажками и цветами. И как только активисты ТОС «Бородинский» вместе с депутатом Совета депутатов Новосибирска Дмитрием Колпаковым перерезали красную ленточку, команда велосипедистов сорвалась с места и помчалась наперегонки.

ТОС «Бородинский» — один из старейших в городе, он был создан в 2002 году, объединив более 600 жителей частного сектора и многоквартирных домов микрорайона. За это время при активном участии совета ТОС восстановлены помещения клуба «Волна», где работают творческие кружки для детей, библиотека, тренажерный зал. Во дворах появились безопасные детские площадки и спортивные комплексы. Особое внимание общественники уделяют благо-устройству придомовых территорий, созданию комфортной среды для жителей микрорайона и транспортной доступности.

Все свои пожелания общественники изложили в перечне наказов избирателей депутату горсовета Дмитрию Колпакову. Местные жители отмечают, что за последнее время микрорайон значительно преобразился. Например, год назад была капитально отремонтирована улица Бородина — центральная магистраль микрорайона. Продлен автобус-ный маршрут, обновлен водопровод.

В 2017 году очередь дошла до улицы Петровского, жители которой долгое время добирались домой, преодолевая ямы и колдобины. За несколько дней, работая в круг-лосуточном режиме, дорожники убрали старое покрытие и уложили новый асфальт. Активисты ТОС следили за объектом с особым вниманием, даже по ночам с фонариками дежурили, чтобы убедиться, что дорожники не халтурят. Теперь по улице Петровского пустят рейсовый автобус.

— Эту дорогу жители микрорайона ждали сорок лет, и наконец наша мечта осуществилась, — вспоминает и. о. председателя ТОС «Бородинский» Наталья Яновская. — Сейчас необходимо решить вопрос с освещением, потому что на улице Петровского расположен клуб «Волна», где занимаются наши дети. В вечернее время даже по хорошей дороге без освещения идти опасно. Еще одна проблема — в микрорайоне нет детского сада, родители возят ребятишек в отдаленные сады Кировского района. У нас пустует здание бывшей радиостанции, его отремонтировать бы под детский сад. Клуб «Волна» тоже находится в плачевном состоянии, зданию необходим капитальный ремонт. Надеемся на помощь нашего депутата, который помогает во всех начинаниях.

— Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в этом году в Новосибирске уже выполнен беспрецедентный объем ремонтных работ на магистралях и внутриквартальных территориях, — отмечает Дмитрий Колпаков. — С привлечением федеральных средств в Кировском районе капитально отремонтированы улицы Немировича-Данченко и Петухова. Что касается придомовых территорий, то ремонтные работы здесь ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». План на нынешний год выполнен полностью.

Всего на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов в нынешнем году выделено 450 миллионов руб-лей. В частности, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» — 250 миллионов рублей, на реализацию наказов избирателей — 200 миллионов рублей.

Ремонтные работы во дворах планируют завершить к 1 сентября. Гарантийный срок — три года. Если за это время будет выявлен брак, то подрядчик обязан отремонтировать объект заново.

Справка.