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06:50 (мск), источник: "Российская газета"

Для ТОС «Бородинский» решена проблема транспортной доступности

Во время торжественного открытия новой дороги по улице Петровского в Кировском районе Новосибирска, ее пришлось… перекрыть, потому что право первыми прокатиться по ровному, как скатерть, дорожному полотну получили юные велосипедисты.

Чтобы подчеркнуть значимость момента, ребята тюнинговали своих двухколесных «коней» разноцветными шарами, флажками и цветами. И как только активисты ТОС «Бородинский» вместе с депутатом Совета депутатов Новосибирска Дмитрием Колпаковым перерезали красную ленточку, команда велосипедистов сорвалась с места и помчалась наперегонки.

ТОС «Бородинский» — один из старейших в городе, он был создан в 2002 году, объединив более 600 жителей частного сектора и многоквартирных домов микрорайона. За это время при активном участии совета ТОС восстановлены помещения клуба «Волна», где работают творческие кружки для детей, библиотека, тренажерный зал. Во дворах появились безопасные детские площадки и спортивные комплексы. Особое внимание общественники уделяют благо-устройству придомовых территорий, созданию комфортной среды для жителей микрорайона и транспортной доступности.

Все свои пожелания общественники изложили в перечне наказов избирателей депутату горсовета Дмитрию Колпакову. Местные жители отмечают, что за последнее время микрорайон значительно преобразился. Например, год назад была капитально отремонтирована улица Бородина — центральная магистраль микрорайона. Продлен автобус-ный маршрут, обновлен водопровод.

В 2017 году очередь дошла до улицы Петровского, жители которой долгое время добирались домой, преодолевая ямы и колдобины. За несколько дней, работая в круг-лосуточном режиме, дорожники убрали старое покрытие и уложили новый асфальт. Активисты ТОС следили за объектом с особым вниманием, даже по ночам с фонариками дежурили, чтобы убедиться, что дорожники не халтурят. Теперь по улице Петровского пустят рейсовый автобус.

— Эту дорогу жители микрорайона ждали сорок лет, и наконец наша мечта осуществилась, — вспоминает и. о. председателя ТОС «Бородинский» Наталья Яновская. — Сейчас необходимо решить вопрос с освещением, потому что на улице Петровского расположен клуб «Волна», где занимаются наши дети. В вечернее время даже по хорошей дороге без освещения идти опасно. Еще одна проблема — в микрорайоне нет детского сада, родители возят ребятишек в отдаленные сады Кировского района. У нас пустует здание бывшей радиостанции, его отремонтировать бы под детский сад. Клуб «Волна» тоже находится в плачевном состоянии, зданию необходим капитальный ремонт. Надеемся на помощь нашего депутата, который помогает во всех начинаниях.

— Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в этом году в Новосибирске уже выполнен беспрецедентный объем ремонтных работ на магистралях и внутриквартальных территориях, — отмечает Дмитрий Колпаков. — С привлечением федеральных средств в Кировском районе капитально отремонтированы улицы Немировича-Данченко и Петухова. Что касается придомовых территорий, то ремонтные работы здесь ведутся в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». План на нынешний год выполнен полностью.

Всего на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов в нынешнем году выделено 450 миллионов руб-лей. В частности, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» — 250 миллионов рублей, на реализацию наказов избирателей — 200 миллионов рублей.

Ремонтные работы во дворах планируют завершить к 1 сентября. Гарантийный срок — три года. Если за это время будет выявлен брак, то подрядчик обязан отремонтировать объект заново.

Справка.

В 2017 году в Новосибирске благоустроят 292 дворовые территории, из них 126 дворов реконструируют по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках приоритетного национального проекта по благоустройству территорий. В перечне работ — ремонт и расширение проездов, устройство освещения, установка малых форм (урн, скамеек), оборудование детских и спортивных площадок. Еще 166 дворов отремонтируют по муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» по наказам избирателей депутатам Совета депутатов Новосибирска и регионального Законодательного собрания.

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