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06:59 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Тарифы на тепло после заключения концессии повышать не будут

Тарифы на тепло после подписания концессионного соглашения в Новосибирске повышать не станут — заявили сегодня на заседании комиссии по городскому хозяйству городского совета депутатов.

Источник: РИА "Новости"

Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска: «Не рассматривается вопрос повышения тарифов при реализации концессии. Остро стоит другой вопрос — контроль за исполнением условий, которые будут в этой концессии прописаны. Каждая копейка должна использоваться целевым образом, чтобы все эти деньги, которые заложены, 650 миллионов — действительно пошли на улучшение».

Передать муниципальные объекты теплоснабжения на баланс инвестора — или как его еще называют — концессионера, это требование нового федерального закона. Мэрия Новосибирска отдаст на содержание 21 котельную и две теплосети в Пашино и на Обьгэс. Состояние объектов разное, есть серьезно изношенные и требующие ремонта. Таким образом, концессионер будет реконструировать сети, которые останутся в собственности города — и будет получать прибыль от продажи тепла. Поднимать самостоятельно тариф на тепло — заявили в горсовете — он не сможет.

Потенциальный инвестор пока один. На конкурс завилось акционерное общество «СИБЭКО», но претенденты еще могут успеть подать заявки до 28 августа. Крайний срок подписания концессионного соглашения — 6-е ноября.

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