Тарифы на тепло после заключения концессии повышать не будут

Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска: «Не рассматривается вопрос повышения тарифов при реализации концессии. Остро стоит другой вопрос — контроль за исполнением условий, которые будут в этой концессии прописаны. Каждая копейка должна использоваться целевым образом, чтобы все эти деньги, которые заложены, 650 миллионов — действительно пошли на улучшение».

Передать муниципальные объекты теплоснабжения на баланс инвестора — или как его еще называют — концессионера, это требование нового федерального закона. Мэрия Новосибирска отдаст на содержание 21 котельную и две теплосети в Пашино и на Обьгэс. Состояние объектов разное, есть серьезно изношенные и требующие ремонта. Таким образом, концессионер будет реконструировать сети, которые останутся в собственности города — и будет получать прибыль от продажи тепла. Поднимать самостоятельно тариф на тепло — заявили в горсовете — он не сможет.