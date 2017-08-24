Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна причина ухода Корчевникова с «Прямого эфира»
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Новый бизнес принес двум россиянам 1 млн руб. выручки за месяц
Маленькая московская квартира, которая кажется большой
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
СМИ узнали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ под Луганском
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
07:20 (мск), источник: VN.ru

Импорт автомобилей в Сибирь сократился в 2,4 раза

В первом полугодии 2017 года в Сибири сохранялась тенденция к снижению общего количества выданных паспортов транспортных средств (ПТС). За шесть месяцев таможенными органами было выдано всего 279 ПТС на легковые автомобили.

«Это в 2,4 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (674 ПТС), — сообщили VN.ru в Сибирском таможенном управлении. — При этом на грузовые автомобили было выдано 132 ПТС, что в 2,4 раза больше, чем в первом полугодии 2016 года (55 ПТС). Наиболее часто в Сибирь иномарки ввозились из Казахстана, Китая, Украины, Германии и Киргизии. Наибольшее количество ПТС выдано в Новосибирске (155 ПТС)».

Кроме того, в Сибири резко уменьшилось и количество временно ввезенных машин. Так, в первом полугодии 2017 года было временно ввезено 28 708 легковых автомобилей и 15 098 грузовиков (в аналогичном периоде прошлого года легковых автомобилей — 44 836, грузовых — 17 115).

Кстати, Новосибирская область заняла девятое место в ТОП-10 продаж вторичного рынка легковых автомобилей в первом полугодии 2017 года. Подержанных машин в регионе продали на 4,6% больше по сравнению с прошлым годом. Только в Новосибирске за шесть месяцев 2017 года было продано 63 тыс. подержанных автомобилей, это на 4,6% больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что в этом году подержанные авто подорожали почти на 20%, о чем сообщал в июле VN.ru. Средняя стоимость машин составила 611 тысяч рублей. По данным Avito.ru, самой популярной моделью вторичного рынка в первом квартале этого года была Toyota Corolla.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Яровую пшеницу убирают раньше овса из-за аномальной погоды
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Конгресс обнаружил новые улики по делу о связях Трампа с Россией
Названа причина смерти российского посла в Судане
Госдеп объяснил приостановку выдачи виз в России
Памятники генералам-южанам накрыли черным полотном
В Сбербанке не видят возможностей для роста доходов населения
Мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения
Спорт
«Жора, ещё двойню!» ЦСКА – в групповом турнире Лиги чемпионов За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи: оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти 13 млн евро
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь