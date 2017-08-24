Импорт автомобилей в Сибирь сократился в 2,4 раза

«Это в 2,4 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (674 ПТС), — сообщили VN.ru в Сибирском таможенном управлении. — При этом на грузовые автомобили было выдано 132 ПТС, что в 2,4 раза больше, чем в первом полугодии 2016 года (55 ПТС). Наиболее часто в Сибирь иномарки ввозились из Казахстана, Китая, Украины, Германии и Киргизии. Наибольшее количество ПТС выдано в Новосибирске (155 ПТС)».

Кроме того, в Сибири резко уменьшилось и количество временно ввезенных машин. Так, в первом полугодии 2017 года было временно ввезено 28 708 легковых автомобилей и 15 098 грузовиков (в аналогичном периоде прошлого года легковых автомобилей — 44 836, грузовых — 17 115).

Кстати, Новосибирская область заняла девятое место в ТОП-10 продаж вторичного рынка легковых автомобилей в первом полугодии 2017 года. Подержанных машин в регионе продали на 4,6% больше по сравнению с прошлым годом. Только в Новосибирске за шесть месяцев 2017 года было продано 63 тыс. подержанных автомобилей, это на 4,6% больше по сравнению с прошлым годом.