В Омске ремонтируют уже более сотни дворов
На девяти объектах уже завершены ремонтные работы.
На девяти объектах уже завершены ремонтные работы.
В Омске вовсю реализуется федеральная целевая программа «ЖКХ и городская среда» по ремонту дворов. За последние сутки подрядчики зашли еще на 10 объектов, таким образом, сейчас работы проходят на 116 дворах.
Напомним, в начале недели ремонт проходил на 77 дворовых территориях. На девяти дворах уже завершены основные территории. Как отметил врио мэра Омска Сергей Фролов, практически две трети дворовых территорий, включенных в плане реализации программы уже находятся в ремонте.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Мы строго следим за выполнением подрядчиками графика работ, еще строже — за их качеством. Ставим четкую задачу: завершить работы не позднее 15 сентября на всех объектах и добиться того, чтобы отремонтированные территории служили горожанам много лет.
Напомним, в этом году Омску из бюджетов разных уровней на реализацию программы было выделено 100 миллионов рублей. Подрядчики должны отремонтировать 186 дворов до 15 сентября.