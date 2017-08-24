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07:16 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ремонтируют уже более сотни дворов

На девяти объектах уже завершены ремонтные работы.

В Омске вовсю реализуется федеральная целевая программа «ЖКХ и городская среда» по ремонту дворов. За последние сутки подрядчики зашли еще на 10 объектов, таким образом, сейчас работы проходят на 116 дворах.

Напомним, в начале недели ремонт проходил на 77 дворовых территориях. На девяти дворах уже завершены основные территории. Как отметил врио мэра Омска Сергей Фролов, практически две трети дворовых территорий, включенных в плане реализации программы уже находятся в ремонте.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Мы строго следим за выполнением подрядчиками графика работ, еще строже — за их качеством. Ставим четкую задачу: завершить работы не позднее 15 сентября на всех объектах и добиться того, чтобы отремонтированные территории служили горожанам много лет.

Напомним, в этом году Омску из бюджетов разных уровней на реализацию программы было выделено 100 миллионов рублей. Подрядчики должны отремонтировать 186 дворов до 15 сентября.

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