В Омской области дополнительно подключат к газу 118 домов

По поручению губернатора Омской области Виктора Назарова, деревня Гринск Черлакского района была включена в план газификации. Местные жители оплатили проектирование объекта. Строительство газопровода протяженностью более 6,2 километров началось летом за счет финансирования по программе социального развития села.

Полностью проект стоимостью 8 млн рублей будет реализован к декабрю. Половина строительных работ уже выполнена, а это значит, что до наступления холодов 118 домов в деревне Гринск будут подключены к газу.