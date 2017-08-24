В Омской области дополнительно подключат к газу 118 домов
Уже осенью к газопроводу будут подключены 118 домов в Черлакском районе.
Уже осенью к газопроводу будут подключены 118 домов в Черлакском районе.
По поручению губернатора Омской области Виктора Назарова, деревня Гринск Черлакского района была включена в план газификации. Местные жители оплатили проектирование объекта. Строительство газопровода протяженностью более 6,2 километров началось летом за счет финансирования по программе социального развития села.
Полностью проект стоимостью 8 млн рублей будет реализован к декабрю. Половина строительных работ уже выполнена, а это значит, что до наступления холодов 118 домов в деревне Гринск будут подключены к газу.
Всего в 2017 году в Омской области будет построено 37 километров внутрипоселковых газопроводов. Газ появится в восьми населенных пунктах.