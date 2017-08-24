Константин Молодкин назначен директором Братской ГЭС

Источник: IrkutskMedia.ru

Директор Братской гидроэлектростанции Андрей Вотенев ушел на пенсию. Исполняющим обязанности с 22 августа назначен заместитель главного инженера по электротехнической части Константин Молодкин. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Иркутскэнерго».

Справка: МОЛОДКИН Константин Александрович — потомственный энергетик. После окончания Новосибирского государственного технического университета 12 лет работает в ПАО «Иркутскэнерго», из них восемь лет на Братской ГЭС, начав инженером в группе диагностики, и более четырех лет — в Исполнительной дирекции заместителем главного инженера по электротехнической части. В 2016—2017 годах прошел обучение в Высшей школе бизнеса Московского государственного университета по курсу «MBA-Производственные системы».