Константин Молодкин назначен директором Братской ГЭС

Директор Братской гидроэлектростанции Андрей Вотенев ушел на пенсию. Исполняющим обязанности с 22 августа назначен заместитель главного инженера по электротехнической части Константин Молодкин. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Справка: МОЛОДКИН Константин Александрович — потомственный энергетик. После окончания Новосибирского государственного технического университета 12 лет работает в ПАО «Иркутскэнерго», из них восемь лет на Братской ГЭС, начав инженером в группе диагностики, и более четырех лет — в Исполнительной дирекции заместителем главного инженера по электротехнической части. В 2016—2017 годах прошел обучение в Высшей школе бизнеса Московского государственного университета по курсу «MBA-Производственные системы».
ВОТЕНЕВ Андрей Анатольевич — более 30 лет отдал энергетической отрасли, начав электрослесарем пятого разряда по ремонту распределительных устройств электротехнического цеха Братской ГЭС, далее работал на ответственных должностях на станции, с 2006 по 2012 год возглавлял