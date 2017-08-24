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10:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Константин Молодкин назначен директором Братской ГЭС

Экс-глава гидроэлектростанции Андрей Вотенев ушел на заслуженный отдых.

Источник: IrkutskMedia.ru

Директор Братской гидроэлектростанции Андрей Вотенев ушел на пенсию. Исполняющим обязанности с 22 августа назначен заместитель главного инженера по электротехнической части Константин Молодкин. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Иркутскэнерго».

Справка: МОЛОДКИН Константин Александрович — потомственный энергетик. После окончания Новосибирского государственного технического университета 12 лет работает в ПАО «Иркутскэнерго», из них восемь лет на Братской ГЭС, начав инженером в группе диагностики, и более четырех лет — в Исполнительной дирекции заместителем главного инженера по электротехнической части. В 2016—2017 годах прошел обучение в Высшей школе бизнеса Московского государственного университета по курсу «MBA-Производственные системы».

ВОТЕНЕВ Андрей Анатольевич — более 30 лет отдал энергетической отрасли, начав электрослесарем пятого разряда по ремонту распределительных устройств электротехнического цеха Братской ГЭС, далее работал на ответственных должностях на станции, с 2006 по 2012 год возглавлял Усть-Илимскую ГЭС. Андрей Анатольевич за годы работы зарекомендовал себя как ответственный и требовательный руководитель.

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