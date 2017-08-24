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07:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Вкладчики «Резерва» получают возмещения

Накануне начались выплаты страхового возмещения вкладчикам челябинского банка «Резерв».

Как пояснили в «Агентстве по страхованию вкладов», приемом заявлений занимаются агенты — «Россельхозбанк» и банк «ФК Открытие», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Подробная информация размещена на сайте АСВ.

Напомним, Банк России 9 августа отозвал лицензию у «Резерва». У кредитной организации есть шесть подразделений в Москве, Челябинске, Екатеринбурге и Верхней Салде Свердловской области. На 1 июля по величине активов банк занимал 415 место в банковской системе страны.

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