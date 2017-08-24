Вкладчики «Резерва» получают возмещения
Накануне начались выплаты страхового возмещения вкладчикам челябинского банка «Резерв».
Накануне начались выплаты страхового возмещения вкладчикам челябинского банка «Резерв».
Как пояснили в «Агентстве по страхованию вкладов», приемом заявлений занимаются агенты — «Россельхозбанк» и банк «ФК Открытие», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Подробная информация размещена на сайте АСВ.
Напомним, Банк России 9 августа отозвал лицензию у «Резерва». У кредитной организации есть шесть подразделений в Москве, Челябинске, Екатеринбурге и Верхней Салде Свердловской области. На 1 июля по величине активов банк занимал 415 место в банковской системе страны.