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07:34 (мск), источник: Om1.ru

Омские производители увеличивают поставки в страны Азии

Свободная зона «Алтанбулаг» в Монголии позволяет сократить таможенные расходы.

В июне этого года омские предприятия наладили постоянный канал поставок на евразийский рынок через Монголию. Такие возможности появились благодаря прошедшей торгово-экономической миссии.

Новый канал «Алтанбулаг» соединяет РФ с КНР и является самым коротким торговым путем.

Отмечается, что задачей свободной зоны является развитие экспорта и импорта с Монголией, где предприниматели смогут использовать налоговые и другие льготы для поставок товаров с низкой себестоимостью.

Как рассказали в департаменте городской экономической политики администрации Омска, сейчас при ввозе товара в Монголию налог на добавленную стоимость составляет 16%, таможенная пошлина — 6%. При этом работа через зону «Алтанбулаг» — город Улан-Батор данные расходы исключает.

Таким образом, новый торговый путь очень выгоден предприятиям, планирующим поставки на рынки Монголии, Японии, Южной Кореи и других стран Азии.

Соглашение на льготный экспорт продуктов 7 200 наименований включающих не только мясопереработки и молочных продуктов, но и шерсти, и трикотажа подписано у Монголии с Японией. Эти товары включены в льготную систему освобождения от таможенных платежей. Данное соглашение позволит омским производителям эффективнее экспортировать свою продукцию через Монголию в Японию.

Подробную информацию можно получить в департаменте городской экономической политики по телефону: 78−78−40.

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