Мэр и губернатор оценили темпы строительства дороги у четвертого моста

Предполагается, что реализация проекта позволит разгрузить центр города от транспорта и снизить экологическую нагрузку на город. С целью повышения эффективности транспортной системы города губернатор поручил проработать проект строительства улицы Байкитской, от Ладо Кецховели до улицы Юбилейной, и обеспечить его финансирование из краевого бюджета как первоочередного.