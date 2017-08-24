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08:57 (мск), источник: Newslab.ru

Мэр и губернатор оценили темпы строительства дороги у четвертого моста

В рамках выездной инспекции губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и мэр Красноярска Эдхам Акбулатов оценили темпы строительства дороги на улице Волочаевской, а также перспективы развития магистрали, которая свяжет между собой Октябрьский и Свердловский районы.

Предполагается, что реализация проекта позволит разгрузить центр города от транспорта и снизить экологическую нагрузку на город. С целью повышения эффективности транспортной системы города губернатор поручил проработать проект строительства улицы Байкитской, от Ладо Кецховели до улицы Юбилейной, и обеспечить его финансирование из краевого бюджета как первоочередного.

«Новая дорога обеспечит транспортное сообщение строящейся автомобильной дороги с улицей Академика Киренского, Студенческим и Академгородками. На сегодняшний день в этих микрорайонах проживает более 25 тыс. человек, здесь находятся крупнейшие научные центры, Сибирский федеральный университет, ряд объектов Всемирных студенческих игр 2019 года», — отметил Эдхам Акбулатов.

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