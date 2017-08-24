Мэр и губернатор оценили темпы строительства дороги у четвертого моста

Предполагается, что реализация проекта позволит разгрузить центр города от транспорта и снизить экологическую нагрузку на город. С целью повышения эффективности транспортной системы города губернатор поручил проработать проект строительства улицы Байкитской, от Ладо Кецховели до улицы Юбилейной, и обеспечить его финансирование из краевого бюджета как первоочередного.
«Новая дорога обеспечит транспортное сообщение строящейся автомобильной дороги с улицей Академика Киренского, Студенческим и Академгородками. На сегодняшний день в этих микрорайонах проживает более 25 тыс. человек, здесь находятся крупнейшие научные центры, Сибирский федеральный университет, ряд объектов Всемирных студенческих игр 2019 года», — отметил Эдхам Акбулатов.