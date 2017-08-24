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07:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Россельхознадзор опроверг информацию об африканской чуме свиней в Новосибирской области

Лабораторные исследования не подтвердили наличие опасного вируса, заявили «Вестям» в ведомстве.

Россельхознадзор опроверг информацию об африканской чуме свиней в Новосибирской области, об этом «Вестям» заявил руководитель пресс-службы Управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.

«Вначале два результат были сомнительные, что дало нам основание для усиления мероприятий по карантирированию. И сегодня в ночь мы получили окончательные результаты так называемой ПЦР-диагностики, которая однозначно показал, что у остановленных животных нет африканской чумы свиней. Африканской чумы свиней в Новосибирской области нет», — заявил Шмидт.

Ранее рад новосибирских СМИ заявил о двух случаях заболевания животных опасным вирусом африканской чумы свиней. Якобы житель Багана купил зараженных свиней в Татарском районе Новосибирской области. В тот же день, 20 августа, у свиней были взяты пробы крови на заражение вирусом африканской чумы. 22 августа выяснилось, что 2 пробы дали положительный результат.

Вспышка африканской чумы свиней произошла в Омской области в середине июля. Из-за вируса пришлось уничтожить более 7 тысяч голов.

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