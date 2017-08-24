ММК инвестировал в экологию 1,6 млрд рублей

За январь-июнь 2017 года инвестиции ММК в реконструкцию и строительство природоохранных объектов составили 1,64 миллиарда рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», мероприятия осуществляются в рамках ежегодной экопрограммы предприятия.

Так, в агломерационном цехе горно-обогатительного производства комбината реконструирована сероулавливающая установка № 2. Это позволило взять на очистку 1,4 миллиона НмЗ/час газа — весь объем газа, отходящий от аглофабрики № 2. Степень очистки от диоксида серы — 95%, от взвешенных веществ — 97%.

Также запущена система аспирации литейных дворов доменной печи № 10 производительностью 800 тысяч кубометров в час. Общее сокращение выбросов составит 320 тонн пыли в год.

В электросталеплавильном цехе реализован проект по реконструкции газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата (ДСПА-32) производительностью 1,26 миллиона Нм3/час. Оборудование предназначено для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов, а также неорганизованных выбросов, которые до этого не попадали в газоотводящий тракт. Эффективность очистки составляет 99%, сокращение выбросов пыли составит 1800 тонн в год.