В Уфе на улице Невского появится тротуар

В Уфе на улице Невского дорожные рабочие ремонтируют проезжую часть и укладывают новый асфальт на тротуар. Об этом сообщает уфимская мэрия.

Всего планируется отремонтировать 1,78 км дороги. На данный момент рабочие уложили нижний слой асфальта. Для капитального ремонта дороги и тротуара рабочие полностью выравнивают поверхность и используют асфальтобетонную смесь.

Как сообщают в администрации Уфы, работы будут продолжаться всю неделю, на месте работает дорожная техника. Водителям и пешеходам советуют выбирать пути объезда.