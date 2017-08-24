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07:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на улице Невского появится тротуар

Дорожные рабочие укладывают новый асфальт на тротуар.

В Уфе на улице Невского дорожные рабочие ремонтируют проезжую часть и укладывают новый асфальт на тротуар. Об этом сообщает уфимская мэрия.

Всего планируется отремонтировать 1,78 км дороги. На данный момент рабочие уложили нижний слой асфальта. Для капитального ремонта дороги и тротуара рабочие полностью выравнивают поверхность и используют асфальтобетонную смесь.

Как сообщают в администрации Уфы, работы будут продолжаться всю неделю, на месте работает дорожная техника. Водителям и пешеходам советуют выбирать пути объезда.

Ремонт дороги ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

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