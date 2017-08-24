Ещё 130 миллионов рублей выделено пострадавшим от паводков приморцам
На компенсации пострадавшим от паводков жителям Приморского края выделено ещё 130 млн рубле, сообщает
На компенсации пострадавшим от паводков жителям Приморского края выделено ещё 130 млн рубле, сообщает
Семь млн рублей направлено из регионального бюджета, 123 млн — из Резервного фонда России, уточняется в сообщении.
Ранее правительство выделило для пострадавших от стихии 654 млн рублей из федерального бюджета. Ведутся ремонтные работы — восстановлен 641 дом из более чем тысячи.
Наводнение в Приморье затронуло 34 населённых пункта. Были затоплены дома 22 тысяч жителей. Паводок размыл дороги и временно парализовал движение по Транссибу. 24 и 25 августа синоптики снова пообещали сильные осадки в крае.