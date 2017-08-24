Ещё 130 миллионов рублей выделено пострадавшим от паводков приморцам

Источник: ИТАР-ТАСС

Семь млн рублей направлено из регионального бюджета, 123 млн — из Резервного фонда России, уточняется в сообщении.

Ранее правительство выделило для пострадавших от стихии 654 млн рублей из федерального бюджета. Ведутся ремонтные работы — восстановлен 641 дом из более чем тысячи.