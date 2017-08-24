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08:17 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинский театр оперы и балета ждет большой ремонт

Новый вид приобретет фасад здания, кроме того, оперный обзаведется еще одним помещением.

В Челябинском театре оперы и балета начнутся ремонтные работы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По решению Попечительского совета, у культурного учреждения появится еще одно, новое, складское помещение. Ранее СМИ сообщили о том, что будет построено новое здание самого театра, однако в министерстве культуры это опровергли.

«На том месте, где сейчас есть дворик с гаражами, построят новое здание. Гаражи уберут. В новом здании будут хранить декорации, металлические конструкции, которые занимают много места в оперном театре. А в том помещении, где сейчас эти декорации находятся, сделают дополнительный репетиционный зал. О строительстве нового здания оперного театра речь не идет», — пояснила пресс-секретарь областного минкульта Виктория Олиферчук.

А вот фасад оперного станет другим, его отреставрируют. В зрительном зале также запланированы ремонтные работы. На это будут выделены деньги из регионального бюджета, губернатор уже подписал необходимые документы. Также в театре установят новое световое и звуковое оборудование.

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