Челябинский театр оперы и балета ждет большой ремонт

В Челябинском театре оперы и балета начнутся ремонтные работы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». По решению Попечительского совета, у культурного учреждения появится еще одно, новое, складское помещение. Ранее СМИ сообщили о том, что будет построено новое здание самого театра, однако в министерстве культуры это опровергли.

«На том месте, где сейчас есть дворик с гаражами, построят новое здание. Гаражи уберут. В новом здании будут хранить декорации, металлические конструкции, которые занимают много места в оперном театре. А в том помещении, где сейчас эти декорации находятся, сделают дополнительный репетиционный зал. О строительстве нового здания оперного театра речь не идет», — пояснила пресс-секретарь областного минкульта Виктория Олиферчук.