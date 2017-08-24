Дорожники Челябинска сегодня отремонтируют 7 участков

Так, в течение дня ямы будут заделывать на улицах Воровского, Елькина, Кыштымской и Орджоникидзе. Новое покрытие уложат на участке проспекта Победы от улицы Пионерской до Ворошилова, а также на улице Кудрявцева. Кроме того, продолжатся подготовительные работы на главной челябинской магистрали — проспекте Ленина. В частности, для фрезерования отведено ночное время.