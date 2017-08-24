Крымские турбины обернулись вокруг «Ростеха»

Источник: Reuters

«Ъ» выяснил схему, которая позволила ООО ТПЭ (входит в «Ростех») утверждать, что турбины для Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму были закуплены на вторичном рынке. Немецкий Siemens настаивает на том, что эти турбины были перемещены в Крым вопреки воле компании, которая изначально продала их для установки на станции в Тамани.

В марте 2015 года СП Siemens с «Силовыми машинами» Алексея Мордашова — ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) — продало ОАО ТПЭ (признано банкротом в марте 2017 года) четыре газовые турбины Siemens SGT5−2000E. Затем, в октябре 2015 года, ОАО перепродало эти турбины за €152,4 млн ООО ТПЭ, которое занимается строительством двух ТЭС в Крыму, следует из документов арбитражных судов.

«Ростех» никогда открыто не признавал, что в Крым были поставлены таманские турбины, утверждая, что турбины были приобретены «на вторичном рынке», при этом их производитель не раскрывался. Сам Siemens 10 июля подал в суд на структуры «Ростеха» и СТГТ, потребовав возвращения турбин из Крыма, немцы также предложили ТПЭ обратный выкуп оборудования и аннулирование контракта.

Siemens пытался добиться принятия обеспечительных мер, запретив монтаж машин, приобретенных ООО ТПЭ у ОАО ТПЭ в октябре 2015 года, но 18 августа суд отклонил это требование. Скандал, связанный с поставкой в Крым турбин немецкого производства вопреки ограничительным мерам ЕС, привел к наложению новых санкций — на оба ТПЭ, их гендиректора Сергея Топор-Гилку, замминистра энергетики Андрея Черезова, главу департамента Минэнерго Евгения Грабчака и сервисное СП с Siemens «Интеравтоматика».



В «Ростехе» и правительстве продолжают настаивать на российском происхождении турбин, утверждая в том числе, что турбины были модернизированы в РФ. Какие именно элементы турбин были изменены, в «Ростехе», ТПЭ и Минэнерго «Ъ» вчера не комментировали.

Как утверждает источник «Ъ», близкий к «Ростеху», были внесены изменения в проточную часть газогенератора, заменена часть лопаток компрессора.

Впрочем, собеседники «Ъ» на рынке не видят смысла в подобной операции, так как «это спроектированный и уже оптимизированный агрегат, при его изменении требуется полная доработка всего газогенератора, что затратно по времени и деньгам». Кроме того, российские компании полностью собрали вспомогательное оборудование.

Это близко к схеме, о которой сообщал «Ъ» в июне: исходное оборудование, включающее газовую турбину SGT-2000E и генератор SGen5−100A по технологии Siemens, а также котел-утилизатор ИК ЗИОМАР, входящей в «Атомэнергомаш» «Росатома», и паровая турбина «Силовых машин» были объединены в некий комплект ТПЭ-180 для получения новой технической документации.

Необходимость производства вспомогательного оборудования объясняется тем, что Siemens отгрузил ТПЭ только сами турбины.

Такие меры со стороны немцев были обусловлены рисками, связанными с участием в крымских проектах: как писал «Ъ» 11 ноября 2016 года, ТПЭ жаловался в правоохранительные органы на то, что Siemens не отдает часть оборудования, купленного для ТЭС в Тамани.



ТПЭ думал об ином варианте поставки оборудования: закупку установок иранской компании MAPNA (производятся по лицензии Siemens). Как утверждают источники «Ъ», знакомые с ситуацией, контракт был уже готов, но на ситуацию повлиял Siemens, пригрозивший иранской компании полным разрывом отношений в случае сделки. В Siemens это вчера не комментировали.

Юрист адвокатского бюро А2 Максим Сафиулин считает, что формально факт передачи имущественных прав новому собственнику от первого покупателя, хотя он и не пользовался оборудованием, позволяет говорить, что сделка заключена на вторичном рынке.