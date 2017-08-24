Осадки вдвое снизили темпы уборочной кампании в Новосибирской области
Темпы уборочной кампании в Новосибирской области — крайне низкие. Аграрии сегодня отстают от плана. Об этом съемочной группе Вестей заявил глава региона.
Темпы уборочной кампании в Новосибирской области — крайне низкие. Аграрии сегодня отстают от плана. Об этом съемочной группе Вестей заявил глава региона.
Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Проблемы практически во всей области, потому что практически не проходит одного дня, чтобы
Главное сегодня для сельхозпредприятий не потерять ни один погожий час. Чтобы успеть собрать урожай до наступления холодов. Те районы, где уборка завершится раньше, должны прийти на помощь соседям. Механизм взаимодействия обсудят уже завтра. В пятницу пройдет совещание с представителями районов.
Влияние погоды в наибольшей степени ощутили аграрии Кочковского района. Там в полную силу техника на полях начала работать только на этой неделе. Уже убрали горох и приступили к обработке ячменных полей. Пока результатами довольны. С гектара получают по 35 центнеров. Столько же было и в прошлом году. Каким будет итог пока не известно. На уборку потребуется еще 10 сухих дней. Сразу после приступят к пшенице и сое. Кстати, эту культу в Кочковском районе в этом году высадили в качестве эксперимента. Сразу несколько сортов. Отметим, весь урожай пойдет на корм животным.
Анатолий Соболев, исполнительный директор акционерного общества: «Я думаю, производство сои и внедрение ее в готовую продукцию в кормопроизводстве, снизит себестоимость и повысит качество продукции. Мы попробуем, что это за культура в наших условиях, как она растет и что из этого получится».