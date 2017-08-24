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08:43 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Краевые власти начали зачистку недобросовестных УК Прикамья

ПЕРМЬ, 24 августа, ФедералПресс. Инспекция жилнадзора Пермского края провела проверки крупнейших управляющих компаний Чайковского: это ООО «УК «Чайковская» (91 дом в управлении), ООО «УК «Тепловодомер» (24 дома), ООО «КИТ» (123 дома), сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Компаниям были выписаны штрафы на сумму в 18 млн рублей, найдены 62 нарушения обязательств по содержанию домов. Издание констатирует, что на прошлой неделе аналогичные действия были предприняты в отношении четырех УК, входящих в коммунальный холдинг «Регионэнергосервис»: ООО УК «Жилсервис» (62 дома), ООО УК «Закамская управляющая компания» (107 домов в управлении), ООО «УК «Моторостроитель» (69 домов).

Выявлены многочисленные нарушения. Только в отношении «Жилсервиса» составлено 25 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных взысканий — 6,25 млн рублей. Если повторная проверка вновь обнаружит нарушения, то компании ждет отзыв лицензии.

Меры в отношении этих же УК приняла и «Т Плюс». С 1 августа были расторгнуты договоры об энергоснабжении с четырьмя компаниями Перми: УК «Жилсервис», УК «Моторостроитель», УК «Гарант» и УК «Закамская теплоснабжающаяя организация», а также с краснокамской УК «Уралкомп». Причина разрыва — наличие серьезных долгов за тепло. Четыре пермские УК на конец отопительного сезона 2016/2017 года задолжали «Т Плюс» 524 млн рублей.

Собеседник в краевом правительстве пояснил «Коммерсанту», что действия чиновников и «Т Плюс» начаты в рамках совместного проекта под условным названием «Прямые расчеты». Цель проекта — избавление рынка ЖКХ от недобросовестных УК и переход населения на прямые расчеты за тепло с энергетиками. Указание навести порядок дал врио губернатора Максим Решетников. У недобросовестных УК будут отзывать лицензии.

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