В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтирована дорога Пермь-Хохловка

Работы проводились в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На участке муниципальной дороги был восстановлен верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части.

На развитие дорожной сети Пермской городской агломерации в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» Пермский край получил 1 млрд руб. В состав Пермской городской агломерации входят Пермь, Пермский, Добрянский и Краснокамский районы.

В этом году на территории Пермского края по программе «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 87 трасс, из которых 19 расположены в столице региона. В нормативное состояние будет приведено 56% дорог Пермской агломерации.

Напомним, врио губернатора Пермского края Максим Решетников сформулировал задачу качественного и своевременного ремонта дорог как одну из приоритетных. Благодаря федеральной поддержке в регионах ведётся активная работа по совершенствованию дорожной инфраструктуры. Так, в этом году на развитие дорожного хозяйства Пермского края направлены беспрецедентные объёмы финансирования в размере 11 млрд руб. В два раза увеличились вложения бюджетных средств в ремонтные работы на улично-дорожной сети. За счёт экономии 100 млн руб. при проведении конкурсов в 2017 году удалось внести в перечень ремонтируемых дорог восемь дополнительных объектов.