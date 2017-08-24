Арбитраж взыскал с АФК 136 млрд по иску «Роснефти»

Источник: ГТРК Башкортостан

В целом, «Роснефть» требовала от АФК «Система» компенсировать более 170 млрд руб., которые понесла компания «Башнефть», ныне контролируемая «Роснефтью», после масштабной реорганизации, проведенной топ-менеджментом АФК «Система» в 2014 г. Изначально сумма иска составила 106,6 млрд руб.

— «Роснефть» подала иск к АФК «Система» 2 мая. Но затем сумма требований была увеличена до 170,6 млрд. Ситуация усложнилась в июне после ареста принадлежащих «Системе» 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК в качестве обеспечения требований по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб. Сумма претензий Одна из самых крупных «частей» претензии «Роснефти» — это обвинение в том, что в результате реорганизации, проведенной топ-менеджментом АФК «Система», АНК «Башнефть» лишилась косвенного владения пакетов акций ОАО «Башкирэнерго» и ОАО «Уфаоргсинтез» — требование по иска на 57,2 млрд руб.

В свою очередь юристы АФК «Система» отмечают, что АНК «Башнефть» даже опосредованно не являлась мажоритарным акционером ОАО «Башкирэнерго» и ОАО «Уфаоргсинтез», т. е. не контролировала данные активы и не имела возможности ими управлять.

«Выделение непрофильных активов является нормальной и широко применяемой практикой для целей подготовки компании к размещению акций на биржевых площадках. Выделение непрофильных активов не только не причинило ущерб АНК “Башнефть”, но и существенно повысило стоимость АНК “Башнефть”, что подтверждается ростом котировок акций компании по завершении реорганизации», — говорится в сообщении компании.

Юристы АФК «Система» также указывают, что истцами был проигнорирован тот факт, что пакет акций ОАО «Уфаоргсинтез» еще в 2016 г. был передан группой АФК «Система» в АНК «Башнефть» по стоимости, соразмерной с его оценкой для целей разделения активов при реорганизации.

Второй ключевой претензией «Роснефти» к АФК «Система» являются обвинения в том, что из АНК «Башнефть» выведены финансовые средства путем ликвидации займов АО «Система-Инвест» перед АНК «Башнефть».

В свою очередь в АФК «Система» ссылаются на то, что в соответствии с разделительным балансом все активы и пассивы реорганизуемых компаний, включая обязательства АО «Система-Инвест» перед АНК «Башнефть» и АФК «Система», были пропорционально разделены между АНК «Башнефть» и АФК «Система» в полном и строгом соответствии с их долями в реорганизуемых обществах.

«Следует отметить, что общий размер пассивов (обязательств реорганизуемого общества перед акционерами) составлял на дату завершения реорганизации 153, В целом “Роснефть” требовала от АФК “Система” компенсировать более 170 млрд руб., которые были разделены между акционерами пропорционально разделяемым активам: к группе АФК “Система” — 73, В целом “Роснефть” требовала от АФК “Система” компенсировать более 170 млрд руб., к АНК “Башнефть” — 80,6 млрд руб. Таким образом, сумма займа, о которой говорит истец, является лишь частью обязательств реорганизуемого общества перед акционерами, распределенных между всеми акционерами», — говорится в сообщении компании.

Ну и, наконец, третьей ключевой претензией «Роснефти» является факт того, что компанией «Башнефть» был произведен выкуп части собственных акций у миноритарных акционеров — требование иска на 12,5 млрд руб.

На что юристы «Системы» заявляют, что законность выкупа акций у миноритариев АНК «Башнефть» подтверждена в том числе вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.11.2014 по делу № А07−12929/2014.

«Акции выкуплены АНК “Башнефть” у миноритарных акционеров в строгом соответствии с законом “Об акционерных обществах”, такой выкуп является обязанностью общества», — говорится в сообщении компании.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

История с продажей «Башнефти» тянется с 2014 г. Тогда Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу РФ 81,7% обыкновенных и 20,8% привилегированных акций «Башнефти», принадлежащих АФК «Система» и дочерней компании «Система-Инвест».

Арбитраж фактически признал незаконными действия правительства Башкирии, разрешившего приватизировать акции предприятий башкирского теплоэнергетического комплекса и все последующие сделки с ними.