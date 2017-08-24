Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Миллионер Пол Аллен обнаружил потерянный 72 года назад корабль
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ узнали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ под Луганском
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
"Обезумели": Жириновский ответил на обвинения Киева
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Муссонные наводнения в Южной Азии
09:14 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Арбитраж взыскал с АФК 136 млрд по иску «Роснефти»

Арбитражный суд Башкирии в среду частично удовлетворил иск «Роснефти», взыскав с АФК «Система» 136 млрд руб. за ущерб от реорганизации «Башнефти» в 2014 г. АФК «Система» заявила, что обжалует это решение.

Источник: ГТРК Башкортостан

В целом, «Роснефть» требовала от АФК «Система» компенсировать более 170 млрд руб., которые понесла компания «Башнефть», ныне контролируемая «Роснефтью», после масштабной реорганизации, проведенной топ-менеджментом АФК «Система» в 2014 г. Изначально сумма иска составила 106,6 млрд руб.

— «Роснефть» подала иск к АФК «Система» 2 мая. Но затем сумма требований была увеличена до 170,6 млрд. Ситуация усложнилась в июне после ареста принадлежащих «Системе» 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК в качестве обеспечения требований по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб. Сумма претензий Одна из самых крупных «частей» претензии «Роснефти» — это обвинение в том, что в результате реорганизации, проведенной топ-менеджментом АФК «Система», АНК «Башнефть» лишилась косвенного владения пакетов акций ОАО «Башкирэнерго» и ОАО «Уфаоргсинтез» — требование по иска на 57,2 млрд руб.

В свою очередь юристы АФК «Система» отмечают, что АНК «Башнефть» даже опосредованно не являлась мажоритарным акционером ОАО «Башкирэнерго» и ОАО «Уфаоргсинтез», т. е. не контролировала данные активы и не имела возможности ими управлять.

«Выделение непрофильных активов является нормальной и широко применяемой практикой для целей подготовки компании к размещению акций на биржевых площадках. Выделение непрофильных активов не только не причинило ущерб АНК “Башнефть”, но и существенно повысило стоимость АНК “Башнефть”, что подтверждается ростом котировок акций компании по завершении реорганизации», — говорится в сообщении компании.

Юристы АФК «Система» также указывают, что истцами был проигнорирован тот факт, что пакет акций ОАО «Уфаоргсинтез» еще в 2016 г. был передан группой АФК «Система» в АНК «Башнефть» по стоимости, соразмерной с его оценкой для целей разделения активов при реорганизации.

Второй ключевой претензией «Роснефти» к АФК «Система» являются обвинения в том, что из АНК «Башнефть» выведены финансовые средства путем ликвидации займов АО «Система-Инвест» перед АНК «Башнефть».

В свою очередь в АФК «Система» ссылаются на то, что в соответствии с разделительным балансом все активы и пассивы реорганизуемых компаний, включая обязательства АО «Система-Инвест» перед АНК «Башнефть» и АФК «Система», были пропорционально разделены между АНК «Башнефть» и АФК «Система» в полном и строгом соответствии с их долями в реорганизуемых обществах.

«Следует отметить, что общий размер пассивов (обязательств реорганизуемого общества перед акционерами) составлял на дату завершения реорганизации 153, В целом “Роснефть” требовала от АФК “Система” компенсировать более 170 млрд руб., которые были разделены между акционерами пропорционально разделяемым активам: к группе АФК “Система” — 73, В целом “Роснефть” требовала от АФК “Система” компенсировать более 170 млрд руб., к АНК “Башнефть” — 80,6 млрд руб. Таким образом, сумма займа, о которой говорит истец, является лишь частью обязательств реорганизуемого общества перед акционерами, распределенных между всеми акционерами», — говорится в сообщении компании.

Ну и, наконец, третьей ключевой претензией «Роснефти» является факт того, что компанией «Башнефть» был произведен выкуп части собственных акций у миноритарных акционеров — требование иска на 12,5 млрд руб.

На что юристы «Системы» заявляют, что законность выкупа акций у миноритариев АНК «Башнефть» подтверждена в том числе вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 07.11.2014 по делу № А07−12929/2014.

«Акции выкуплены АНК “Башнефть” у миноритарных акционеров в строгом соответствии с законом “Об акционерных обществах”, такой выкуп является обязанностью общества», — говорится в сообщении компании.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

История с продажей «Башнефти» тянется с 2014 г. Тогда Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в пользу РФ 81,7% обыкновенных и 20,8% привилегированных акций «Башнефти», принадлежащих АФК «Система» и дочерней компании «Система-Инвест».

Арбитраж фактически признал незаконными действия правительства Башкирии, разрешившего приватизировать акции предприятий башкирского теплоэнергетического комплекса и все последующие сделки с ними.

Акции вернулись к государству. 11 октября 2016 г. глава кабинета министров России подписал распоряжение о продаже «Роснефти» 50,08% акций «Башнефти». 12 октября средства, полученные от заключения этой сделки, поступили в бюджет РФ. Контрольный пакет акций «Башнефти» в количестве 88 951 379 штук (50,0755% уставного капитала) выкупила «Роснефть». Сумма сделки составила 329 690 млрд руб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер знаменитый российский актер, звезда "Улицы разбитых фонарей"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Конгресс обнаружил новые улики по делу о связях Трампа с Россией
Названа причина смерти российского посла в Судане
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Сбербанке не видят возможностей для роста доходов населения
Мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь