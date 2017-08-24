Молдавский лей еще больше ослабел к доллару и евро

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне17,8820 лея (+0,74 бана) и 21,0704 лея (+6,05 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,8746 лея за один доллар и 21,0099 лея за один евро.