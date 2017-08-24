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09:28 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей еще больше ослабел к доллару и евро

Стал известен официальный курс валют на четверг, 24 августа. Национальная валюта ослабла по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 59.1312   +0.09 € 69.5619   -0.03 ММВБ: $ 59.0650   -0.01 € 69.7300   +0.21
Источник: Actualitati.md

Так, Нацбанк Молдовы установил обменный курс за один доллар на уровне17,8820 лея (+0,74 бана) и 21,0704 лея (+6,05 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,8746 лея за один доллар и 21,0099 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составит: 0,6993 лея за 1 гривну, 4,5946 лея за румынский лей и 0,3025 лея за 1 российский рубль.

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