Житель Иркутской области в среднем на товары и услуги тратит 12087 рублей в месяц

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области в январе-июне 2017 года среднедушевые расходы на покупку товаров и оплату услуг составили 12087 рублей в месяц. Об этом 24 августа сообщает Иркутскстат. При росте затрат на питание и непродовольственные товары (на 2,6−3,2%) экономнее тратились средства на услуги (снижение на 9,2%). Из общей суммы потребительских расходов на оплату услуг жители потратили в среднем по 2977 рублей. Покупка непродовольственных товаров поглотила 4490 рублей, питание, включая алкогольные напитки, — 4620 рублей.

В структуре расходов на домашнее питание традиционно преобладают затраты на мясную продукцию (26,1% общей суммы). Значительны также расходы на хлеб и хлебные продукты (17,4%), молочную продукцию (15,9%). Немногим уступают суммарные расходы на плодоовощную продукцию (картофель, овощи, бахчевые, фрукты и ягоды), каждый житель потратил на это в среднем 672 рубля в месяц (15,7% от суммы расходов на покупку продуктов).