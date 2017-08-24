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09:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Житель Иркутской области в среднем на товары и услуги тратит 12087 рублей в месяц

В Иркутской области в январе-июне 2017 года среднедушевые расходы на покупку товаров и оплату услуг составили 12087 рублей в месяц.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутской области в январе-июне 2017 года среднедушевые расходы на покупку товаров и оплату услуг составили 12087 рублей в месяц. Об этом 24 августа сообщает Иркутскстат. При росте затрат на питание и непродовольственные товары (на 2,6−3,2%) экономнее тратились средства на услуги (снижение на 9,2%). Из общей суммы потребительских расходов на оплату услуг жители потратили в среднем по 2977 рублей. Покупка непродовольственных товаров поглотила 4490 рублей, питание, включая алкогольные напитки, — 4620 рублей.

В структуре расходов на домашнее питание традиционно преобладают затраты на мясную продукцию (26,1% общей суммы). Значительны также расходы на хлеб и хлебные продукты (17,4%), молочную продукцию (15,9%). Немногим уступают суммарные расходы на плодоовощную продукцию (картофель, овощи, бахчевые, фрукты и ягоды), каждый житель потратил на это в среднем 672 рубля в месяц (15,7% от суммы расходов на покупку продуктов).

Сельские жители, имея меньшие доходы, тратят на товары и услуги на четверть меньше, чем горожане. Их душевые расходы на продовольственные и непродовольственные товары на 16−17% меньше, чем в городской местности, затраты на сервис меньше в 2,2 раза (соответственно 1508 и 3369 рублей в месяц).

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