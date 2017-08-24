Житель Иркутской области в среднем на товары и услуги тратит 12087 рублей в месяц
В Иркутской области в
В Иркутской области в
В Иркутской области в
В структуре расходов на домашнее питание традиционно преобладают затраты на мясную продукцию (26,1% общей суммы). Значительны также расходы на хлеб и хлебные продукты (17,4%), молочную продукцию (15,9%). Немногим уступают суммарные расходы на плодоовощную продукцию (картофель, овощи, бахчевые, фрукты и ягоды), каждый житель потратил на это в среднем 672 рубля в месяц (15,7% от суммы расходов на покупку продуктов).
Сельские жители, имея меньшие доходы, тратят на товары и услуги на четверть меньше, чем горожане. Их душевые расходы на продовольственные и непродовольственные товары на 16−17% меньше, чем в городской местности, затраты на сервис меньше в 2,2 раза (соответственно 1508 и 3369 рублей в месяц).