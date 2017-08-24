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09:31 (мск), источник: VLADNEWS

Корейские инвесторы намерены развивать телемедицину Приморья и ДФО

Специалисты ДВФУ уже приступили к тестированию оборудования.

Источник: VLADNEWS

Реализацию инвестиционного проекта корейской компании КТ (Korea Telecom) Corporation на территории Приморья обсудили сотрудники Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), директор по развитию глобальной деятельности в сфере здравоохранения Республики Корея Ким Мин Сонг и вице-губернатор региона Павел Серебряков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Проект предполагает внедрение портативного инновационного оборудования, разработанного корейской компанией, в рамках развития телемедицины не только в Приморье, но и на территории всего Дальневосточного федерального округа.

«Особенность данного оборудования заключается в том, что оно гораздо меньше по габаритам своего стандартного аналога, а, значит, и стоимость его меньше. Кроме того, преимуществом оборудования является возможность использовать в любое время и в любом месте функцию передачи полученной информации посредством сети Интернет», — отметил Ким Мин Сонг.

Тестирование данного оборудования, которое уже началось в медцентре ДВФУ, по сути является первым этапом реализации большого проекта, подчеркнул генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. Дальнейшее обсуждение проекта и подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве, состоятся на полях III Восточного экономического форума.

Напомним, ВЭФ-2017 пройдет 6—7 сентября во Владивостоке. Корейскую делегацию возглавит Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

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