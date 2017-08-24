Республика продает излишки крупы, ржаной муки и замороженный хлеб

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Хлеборобы научились выращивать высокие урожаи зерновых и зернобобовых, картошки, сахарной свеклы, в продаже большой выбор свинины и молочки. Появились даже их излишки. Помню, когда-то республика для изготовления макаронных изделий импортировала пшеницу. Теперь и она своя.

Читайте также В Беларуси пытаются возродить массовый сбор лекарственных трав

Все это — результат совместной работы ученых, аграриев, управленцев, производителей сельхозтехники, всех, кто имеет отношение к производству и переработке сельхозпродукции. И, конечно же, — постоянного внимания руководства страны.

Весомый каравай ожидается и в этом году. Намолочено уже более семи миллионов тонн зерна. По предварительным оценкам, зерновых и зернобобовых ожидается примерно на 800 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Плюс полумиллионная прибавка рапса. На 10—15 процентов больше планируется собрать второго белорусского хлеба, что, считают в Минсельхозпроде, обязательно скажется на улучшении благополучия хозяйств. В республике концы с концами пока не могут свести около 30 процентов убыточных сельхозорганизаций. Примерно 240 — в стадии санации. После жатвы могут подняться.

К зерну у нас всегда особое отношение. Оно — один из признаков благосостояния не только хозяйств, но и страны, считает руководитель СПК Прогресс-Вертелишки Гродненского района Василий Ревяко. В хозяйстве намолочено свыше 23,3 тысячи тонн зерна. Важнейшая заповедь — поставить хлеб в госзаказ. Остальным зерном производители вправе распорядиться по усмотрению.

Что это значит? Регламентирующих документов не существует. Главное — не в ущерб сельхозпредприятию. Излишки можно продать, если хозяйству срочно нужны деньги для выплаты зарплаты, на другие неотложные нужды. Но это не лучший вариант, хотя факты имели место. Настоящий хозяин так не поступит. Выгоднее всего зернофураж в виде концентратов пропустить через фермы, получить молоко или мясо, и затем продать их. Окупаемость зерна значительно выше. Более эффективного способа не придумано. Так действуют те, кто считает деньги, живет завтрашним днем, а не сиюминутной выгодой. И это тоже один из путей укрепления продбезопасности.

В этом году, например, в госзакрома необходимо поставить 860 тысяч тонн зерна. Этого достаточно для продовольственных целей. Около шести миллионов тонн пойдет на фураж. Часть зерна хозяйства реализуют населению, примерно 400 тысяч тонн — семена озимых. Будем с хлебом! Когда люди накормлены, говорил в минувший вторник Президент на совещании с руководством экономического блока страны, когда каждый будет иметь, по народному говоря, кусок хлеба на столе каждый день, тогда и в стране будут мир и порядок. Это означает, что зависят они и от аграриев.

А было время, когда зерна еле хватало, чтобы накормить страну. В 2000 году, например, в амбарном весе собрали 4856 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, в следующем — 5153 тысячи. Потом было пять, шесть, семь, восемь, девять миллионов тонн. Обеспечив себя под полную потребность, республика начала поставлять на экспорт не только муку, но и замороженный хлеб. Его вкус уже знают в восьми странах, включая Россию, Израиль, Панаму, Таджикистан.

Примерно в 20 стран продаем крупы. При их дефиците об экспорте не могло бы быть и речи.

В последнее время на внешних рынках заметно вырос спрос на муку. За первое полугодие экспортировано ее около ста тысяч тонн, включая и ржаную. Спрос диктует: не надо сокращать посевные площади озимой ржи. Это позволило продавать ржаную муку дороже пшеничной. Ее закупали и наши южные соседи, которые традиционно специализируются на производстве пшеницы. Видимо, соскучились, как говорится, по черному хлебу.

Жатва подходит к завершению. Каждый теперь производственные планы будет строить, исходя из количества намолоченного зерна. Но уже очевидно, хозяйства часть его могут поставить сверх госзаказа. Больше останется и на фураж. А это тысячи тонн дополнительного молока и мяса.

В ТЕМУ.