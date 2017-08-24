В Башкирии назвали больше всего подорожавшие и подешевевшие продукты

По данным Башкортостанстата, больше всего за неделю упала в цене морковь — до 30,25 рубля за килограмм, или минус 12,2 процента от ее стоимости на 14 августа.

На втором-третьем месте условного рейтинга — репчатый лук и картофель, ставшие дешевле за это время на 6,8−6,7 процента. Средняя цена лука в республике составляет сейчас 28,63 рубля, картофеля — 25,39 рубля за килограмм.

Ненамного отстала от них белокочанная капуста, ставшая дешевле за неделю на 6,2 процента — 16,27 рубля за килограмм в среднем.

В список подешевевших продуктов из потребительской корзины также попали сахар, яблоки, гречневая крупа, мороженая рыба, яйца, пшено, соль, пастеризованное молоко, куры и рис. Недельное снижение цен на эти продукты варьируется от 0,1 до 2,1 процента.

Больше других за неделю выросли в цене макаронные изделия и вермишель — на 1,4 процента. Их средняя цена в республике достигает сейчас 49,47 и 46,55 рубля за килограмм.

На втором месте — сливочное масло с недельным ростом в стоимости в 0,9 процента — 478,41 рубля за килограмм.

Замыкают тройку больше всего подорожавших продуктов пшеничная мука, творог и стерилизованное молоко, выросшие в цене на 0,8 процента. Килограмм муки стоит сейчас в среднем 28,76 рубля, творога — 291,71 рубля, молока — 57,19.

В перечень подорожавших продуктов также попали сметана, подсолнечное масло, сыры, хлеб и булочные изделий из пшеничной муки 1 и 2 сортов, свинина, черный чай и говядина. Недельный рост цен на эти продукты составил 0,1−0,6 процента.