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10:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Атомстройкомплекс» застроит 10 гектаров на Широкой Речке

В «голландском стиле».

До конца 2017 года компания «Атомстройкомплекс» планирует начать застройку микрорайона Широкой Речки.

Участок площадью более 10 гектаров расположен по улице Суходольской — между существующими жилыми комплексами застройщика «Смородина» и «Хрустальногорский». Проект предполагает строительство 12 жилых домов, а также создание зоны общественной застройки, которая предусматривает торговые и офисные помещения, наземные паркинги и парковки, школа и детский сад.

Общая площадь застройки составит 138 тысяч квадратных метров. расчетное число жителей нового района — 4,5 тысяч человек.

Проект «в голландском стиле» для застройщика еще в 2015 году разработало архитектурное бюро «ОСА». «Атомстройкомплекс» адаптировал его к сегодняшним требованиям рынка и готовит к реализации. В настоящее время компания работает над проектной документацией.

Застройка формируется кварталами, каждый из них включает три дома переменной этажности от 9 до 26 этажей. Базовая этажность застройки — 9 этажей, в глубину кварталов высотность повышается. Высотные объемы распределены таким образом, чтобы обеспечить комплексное восприятие застройки с улицы Суходольской — доминанты подчеркивают плавный поворот улицы, пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Атомстройкомплекса».

В кварталах, спроектированных в соответствие с мировыми стандартами архитектуры, предусмотрено несколько входов через арки или разрывы между секциями. Расстояние между проходами не превышает 50 метров. Кроме того, в каждом доме предусмотрены сквозные подъезды с выходами во двор и на улицу. Благодаря этому дворы будут полностью закрыты от автомобилей.

Между кварталами разместятся вместительные парковочные карманы, которые благодаря компактной, эргономичной расстановке автомобилей смогут вмещать максимальное их количество.

«Парковочные карманы выполнены по европейскому принципу и сочетаются с современным озеленением, благодаря чему кварталы будут выглядеть экологично и аккуратно. Самое главное, что парковки будут реализованы одновременно с вводом первой очереди — ее жителям не придется довольствоваться временными решениями, места для хранения автомобилей в достаточном количестве будут сразу. В будущем на другой стороне улицы будут построены наземные многоуровневые паркинги», — рассказывает директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

Фасадные решения выполнены в классическом голландском стиле, с применением материалов собственного производства «Атомстройкомплекс». Фасады, выходящие на улицу и во двор, планируется выполнить по-разному. К примеру, для дворовых будут использованы более светлые материалы. Для облицовки фасадов применяется силикатный кирпич собственного производства — архитекторами разработано несколько паттернов и орнаментов с использованием кирпичей разных оттенков.

Покупателей ждет большой выбор планировочных решений квартир. Запроектированы квартиры с отдельными кухнями и просторными кухнями-гостиными, компактные студии и просторные 3−4-комнатные квартиры. Также предусмотрены холодные незастекленные балконы, встроенные остекленные лоджии, террасы с выходом на кровлю.

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