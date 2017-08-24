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10:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Скоростную магистраль между Екатеринбургом и Челябинском начнут строить в 2021 году

Часть высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Екатеринбург и Челябинск, начнут строить в 2021 году. Сейчас проект находится на стадии предварительного технико-экономического обоснования.

Новая железная дорога станет частью гигантского проекта коридора «Евразия». Наиболее проработанный участок коридора ВСМ на сегодняшний день — участок между Москвой и Казанью, который станет частью линии от Берлина до Урумчи, пишет газета «Коммерсант».

Однако серьёзных продвижений в проекте с 2013 года по-прежнему нет. По словам источника издания, идею строительства ВСМ никто не продвигает и по политической линии, поэтому за ней нет реальных сил, а внутри ОАО «РЖД» к этой истории относятся скептически. Отметим, что в 2020 году будет дан старт строительства участков Казань-Екатеринбург.

Деньги на реализацию проекта будет собирать инфраструктурный фонд, который планирует этой осенью учредить Российское инвестиционное агентство.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле на «Иннопроме» в Екатеринбурге проект представил генеральный директор ХП «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов. «Ее (магистрали. Ред.) значение для развития регионов достаточно высокое. Мы сможем объединить два рынка труда и обеспечить транспортную доступность двух мегаполисов», — отметил Бревнов.

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