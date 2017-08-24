Скоростную магистраль между Екатеринбургом и Челябинском начнут строить в 2021 году

Новая железная дорога станет частью гигантского проекта коридора «Евразия». Наиболее проработанный участок коридора ВСМ на сегодняшний день — участок между Москвой и Казанью, который станет частью линии от Берлина до Урумчи, пишет газета «Коммерсант».

Однако серьёзных продвижений в проекте с 2013 года по-прежнему нет. По словам источника издания, идею строительства ВСМ никто не продвигает и по политической линии, поэтому за ней нет реальных сил, а внутри ОАО «РЖД» к этой истории относятся скептически. Отметим, что в 2020 году будет дан старт строительства участков Казань-Екатеринбург.

Деньги на реализацию проекта будет собирать инфраструктурный фонд, который планирует этой осенью учредить Российское инвестиционное агентство.