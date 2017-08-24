«Выпрямление» шоссе Космонавтов начнётся в 2018 году

По его словам, сейчас подготовленное техническое задание проекта отправлено на корректировку. Планируется, что откорректированная проектно-сметная документация и госэкспертиза будут получены в марте 2018 года.

Напомним, осенью 2015 года завершились работы по реконструкции участка шоссе Космонавтов от реки Мулянка до аэропорта «Большое Савино». После чего стало понятно, что дорога имеет большое количество поворотов, которые провоцируют ДТП. Вопрос «выпрямления» обсуждался на общественном совете при министерстве транспорта. Общественная палата Пермского края и ряд общественных организаций высказались за «распрямление». Специалисты научно-технического совета также поддержали идею. В конце 2017 года состоится аукцион на корректировку проектно-сметной документации.