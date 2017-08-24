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10:18 (мск), источник: NewsKo

«Выпрямление» шоссе Космонавтов начнётся в 2018 году

Работы по исправлению недочётов реконструкции шоссе Космонавтов по дороги к аэропорту «Большое Савино» начнутся к концу 2018 года. Об этом сегодня, 24 августа, заявил и. о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов на заседании краевого правительства.

По его словам, сейчас подготовленное техническое задание проекта отправлено на корректировку. Планируется, что откорректированная проектно-сметная документация и госэкспертиза будут получены в марте 2018 года.

«Чтобы достроить шоссе Космонавтов необходимо дополнительное финансирование в 130 млн руб. Для выпрямления оценочно понадобится не меньше 200 млн руб.», — пояснил Николай Уханов.

Напомним, осенью 2015 года завершились работы по реконструкции участка шоссе Космонавтов от реки Мулянка до аэропорта «Большое Савино». После чего стало понятно, что дорога имеет большое количество поворотов, которые провоцируют ДТП. Вопрос «выпрямления» обсуждался на общественном совете при министерстве транспорта. Общественная палата Пермского края и ряд общественных организаций высказались за «распрямление». Специалисты научно-технического совета также поддержали идею. В конце 2017 года состоится аукцион на корректировку проектно-сметной документации.

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