Подходы к омским школам и детским садам приводят в порядок
Совсем скоро юные омичи снова сядут за парты.
Совсем скоро юные омичи снова сядут за парты.
Подходы к школам и детским садам в Омске приводят в порядок. Об этом сообщает
До конца недели все работы будут завершены. Всего рабочим нужно было отремонтировать 51 такой объект, сейчас отремонтированы 46 из них. Остальные приведут в порядок в соответствии с установленными сроками. Работы выполняются специалистами бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».
«Проведена большая работа. Это серьезный вклад не только в повышение безопасности детей, но и в улучшение городского пространства на конкретных территориях, в основном — окраинных. Безусловно, и в следующем году продолжим начатое дело», — отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.