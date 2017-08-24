Подходы к омским школам и детским садам приводят в порядок

Подходы к школам и детским садам в Омске приводят в порядок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

До конца недели все работы будут завершены. Всего рабочим нужно было отремонтировать 51 такой объект, сейчас отремонтированы 46 из них. Остальные приведут в порядок в соответствии с установленными сроками. Работы выполняются специалистами бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».