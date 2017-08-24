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10:33 (мск), источник: АиФ Омск

Подходы к омским школам и детским садам приводят в порядок

Совсем скоро юные омичи снова сядут за парты.

Подходы к школам и детским садам в Омске приводят в порядок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

До конца недели все работы будут завершены. Всего рабочим нужно было отремонтировать 51 такой объект, сейчас отремонтированы 46 из них. Остальные приведут в порядок в соответствии с установленными сроками. Работы выполняются специалистами бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства».

«Проведена большая работа. Это серьезный вклад не только в повышение безопасности детей, но и в улучшение городского пространства на конкретных территориях, в основном — окраинных. Безусловно, и в следующем году продолжим начатое дело», — отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

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