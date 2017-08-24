В Башкирии стало известно, в каких отраслях за лето выросли и снизились зарплаты

Источник: Башинформ

Оказалось, что больше всего уменьшилось среднее вознаграждение в сферах «Бухгалтерия» (-29,4%). Незначительный спад предлагаемых зарплат зафиксирован в сферах «Строительство, недвижимость» (-6,3%), «Высший менеджмент» (-4%) и «Информационные технологии», где вознаграждение снизилось по сравнению с началом года на 1,6%.

При этом положительный прирост отмечается в таких отраслях экономики, как «Производство» (+43,1%), «Рабочий персонал» (+28,7%), «Продажи» (+13%) и «Маркетинг, реклама, PR» (+12,3%).

В среднем по республике денежное вознаграждение, предлагаемое работодателями, выросло с начала года на 9,7%.