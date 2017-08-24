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09:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стало известно, в каких отраслях за лето выросли и снизились зарплаты

УФА, 24 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Как изменились зарплаты в Башкирии в конце лета? Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела в Башкортостане аналитику вакансий, размещенных в августе и выяснила, как изменились за лето зарплатные предложения работодателей.

Источник: Башинформ

Оказалось, что больше всего уменьшилось среднее вознаграждение в сферах «Бухгалтерия» (-29,4%). Незначительный спад предлагаемых зарплат зафиксирован в сферах «Строительство, недвижимость» (-6,3%), «Высший менеджмент» (-4%) и «Информационные технологии», где вознаграждение снизилось по сравнению с началом года на 1,6%.

При этом положительный прирост отмечается в таких отраслях экономики, как «Производство» (+43,1%), «Рабочий персонал» (+28,7%), «Продажи» (+13%) и «Маркетинг, реклама, PR» (+12,3%).

В среднем по республике денежное вознаграждение, предлагаемое работодателями, выросло с начала года на 9,7%.

«При проведении исследования мы посмотрели среднее арифметическое вознаграждение в самых популярных профессиональных сферах и сравнили цифры с точно такими же данными начала года, — сообщила Ольга Гибадуллина, руководитель пресс-службы Headhunter Башкортостан. — С января в регионе наблюдается тенденция к повышению оплаты труда. На сегодняшний день средний уровень зарплаты, который предлагают работодатели в Башкортостане, составляет 38 тысяч рублей».

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