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10:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Суд отказался завершить сделку по продаже «Воронежской горэлектросети»

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал московской компании АО «ГЭС». Фирма добивалась завершения сделки по продаже «Горэлектросети» в суде. Как следует из картотеки дел, заседание прошло во вторник, 22 августа.

Источник: РИА "Воронеж"

Московская компания просила отменить решение воронежского Арбитражного суда, который аннулировал продажу имущества «Горэлектросети» после жалобы еще одного участника торгов — «МРСК Центра». Однако арбитражный суд отказал АО «ГЭС» в завершении сделки.

Воронежская гордума согласовала продажу имущества «Горэлектросети» 21 декабря 2016 года. В пояснительной записке к решению думы говорилось, что продажа имущества МУПа послужит «повышению инвестиционной привлекательности системы электросетевого хозяйства» города.

В 2017 году мэрия дважды объявляла аукцион — в январе и марте. Общая стоимость имущества предприятия составила 1,7 млрд рублей. Высший балл конкурсная комиссия поставила АО «ГЭС». Сумма сделки — 1,8 млрд рублей.

Всего заявки на участие в закрытом конкурсе по продаже имущества «Горэлектросети» подали четыре компании: ПАО «МРСК Центра», АО «ГЭС», АО «ЭнергоИнвест» и ООО «Электроэкспресс». «МРСК Центра» считалась фаворитом торгов, но предложила 1,7 млрд рублей — всего на 6 млн больше стартовой цены. Компания осталось недовольна результатами аукциона и подала жалобу в Управление ФАС по Воронежской области, антимонопольный орган отменил торги в мае 2017 года.

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