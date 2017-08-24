Суд отказался завершить сделку по продаже «Воронежской горэлектросети»

Московская компания просила отменить решение воронежского Арбитражного суда, который аннулировал продажу имущества «Горэлектросети» после жалобы еще одного участника торгов — «МРСК Центра». Однако арбитражный суд отказал АО «ГЭС» в завершении сделки.

Всего заявки на участие в закрытом конкурсе по продаже имущества «Горэлектросети» подали четыре компании: ПАО «МРСК Центра», АО «ГЭС», АО «ЭнергоИнвест» и ООО «Электроэкспресс». «МРСК Центра» считалась фаворитом торгов, но предложила 1,7 млрд рублей — всего на 6 млн больше стартовой цены. Компания осталось недовольна результатами аукциона и подала жалобу в Управление ФАС по Воронежской области, антимонопольный орган отменил торги в мае 2017 года.