В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

В Калининском районе 28 августа, с 10 до 18 часов будет отключена холодная вода по следующим адресам:

ул. Кольцевая, 142а, 142б, 144, 144а, 146, 146а, 148, 150, 152;.

ул. Кремлевская, 34а;.

ул. Черниковская, 35а, 37б;.

ул. Коммунаров, 15а.

29 августа, с 10 до 20 часов в этом же районе Уфы без холодной воды останутся те, кто проживает на ул. Черниковская, 69,71,71/1,73, 73/1, 75 и 77.