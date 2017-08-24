В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе
УФА, 24 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение воды в домах на следующей неделе.
УФА, 24 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Для проведения ремонтных работ предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение воды в домах на следующей неделе.
В Калининском районе 28 августа, с 10 до 18 часов будет отключена холодная вода по следующим адресам:
29 августа, с 10 до 20 часов в этом же районе Уфы без холодной воды останутся те, кто проживает на ул. Черниковская, 69,71,71/1,73, 73/1, 75 и 77.
30 августа, с 10.30 до 17.30 холодную воду отключат в Советском районе Уфы на ул. 50 лет Октября 26, 26/1, 28, 30, 30/1.