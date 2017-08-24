Глава Бугульминского района: «С уборочной кампанией мы справимся»

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Бугульминский район из-за погодных условий приступил к уборочной кампании с опозданием на 10−12 дней. Тем не менее, власти района уверены, что справятся со сбором. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил Глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров.

«Весна у нас наступает на две недели позже, осень — раньше на полторы недели, поэтому время посева и сбора урожая очень короткое. Тем не менее, вся техника готова, у нас большая нагрузка на комбайны, в среднем 585 гектар земли на один комбайн приходится, это весомая цифра. Тем не менее уверен, что с уборочной кампанией мы справимся»