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10:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Глава Бугульминского района: «С уборочной кампанией мы справимся»

В районе из-за погодных условий приступили к уборочной кампании с опозданием на 10−12 дней.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Бугульминский район из-за погодных условий приступил к уборочной кампании с опозданием на 10−12 дней. Тем не менее, власти района уверены, что справятся со сбором. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил Глава Бугульминского муниципального района Линар Закиров.

«Весна у нас наступает на две недели позже, осень — раньше на полторы недели, поэтому время посева и сбора урожая очень короткое. Тем не менее, вся техника готова, у нас большая нагрузка на комбайны, в среднем 585 гектар земли на один комбайн приходится, это весомая цифра. Тем не менее уверен, что с уборочной кампанией мы справимся»
Закиров

Как рассказал глава Бугульминского района, если в прошлом году из-за аномальной засухи урожая практически не было, то в этом году власти района рассчитывают на более положительные результаты. «Мы в этом году очень серьезно готовились. Так, мы закупили 60 килограммов на гектар удобрений. Это очень высокая цифра, больше 20 килограммов мы никогда не закупали. То есть, необходимая обработка, подкормка, витаминные комплексы — все это было приобретено, поэтому мы рассчитываем на хороший урожай», — поделился Закиров.

В этом году в районе планируют собрать более 100 тысяч тонн зерна, в том числе 40 тысяч тонн пшеницы, 11 тысяч тонн озимой ржи, 24 тысячи тонн ячменя, 12 тысяч тонн овса и 13 тысяч тонн гречихи.

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