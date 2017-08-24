Глава Бугульминского района: «С уборочной кампанией мы справимся»
В районе
В районе
(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Бугульминский район
«Весна у нас наступает на две недели позже, осень — раньше на полторы недели, поэтому время посева и сбора урожая очень короткое. Тем не менее, вся техника готова, у нас большая нагрузка на комбайны, в среднем 585 гектар земли на один комбайн приходится, это весомая цифра. Тем не менее уверен, что с уборочной кампанией мы справимся»
Как рассказал глава Бугульминского района, если в прошлом году
В этом году в районе планируют собрать более 100 тысяч тонн зерна, в том числе 40 тысяч тонн пшеницы, 11 тысяч тонн озимой ржи, 24 тысячи тонн ячменя, 12 тысяч тонн овса и 13 тысяч тонн гречихи.