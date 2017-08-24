Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва заплатит дороже: США не оставили Грибаускайте выбора - СМИ
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Минобороны России закупит 15 катеров за 800 миллионов рублей
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
В ЛНР сообщили, что БМП раздавила спящих украинских солдат – СМИ
Пушков об ограничении виз для РФ: США просчитались
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
10:16 (мск), источник: КрымPress

Ялтинским предпринимателям власти готовы помочь материально

Ялтинским предпринимателям власти обещают субсидии. По конкурсу, участие в котором можно принять, если с 28 августа по 15 сентября подать в администрацию соответствующие документы.

Субсидии (гранты) предоставляются в денежной форме (непосредственная выплата субсидии (гранта) получателю) на расчетный счет победителя конкурса, указанного в конкурсной заявке. Один субъект малого и среднего предпринимательства может претендовать только на одну из четырех видов субсидий, — отмечают чиновники. Средства можно получить на: субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства на ранней стадии деятельности на приобретение и обновление основных средств и нематериальных активов, в том числе возмещение затрат;.

субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства на ранней стадии деятельности на оплату обучения и/или арендных платежей;.

субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющему свою деятельность свыше трех лет, на возмещение части затрат на приобретение и обновление основных средств и нематериальных активов;.

субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющему свою деятельность свыше трех лет, на возмещение части затрат на обучение и/или арендные платежи. Предпочтение при выборе победителей конкурса отдается предпринимателям, осуществляющим деятельность в следующих областях: дошкольное образование, инновационное или экологически чистое производство, образовательные программы в области науки и инноваций, народный промысел и ремесла, экспортоориентированное производство, агропромышленное производство, санаторно-курортная деятельность (деятельность гидов и экскурсоводов, пансионаты и санатории), а также имеющим работников-инвалидов, осуществляющим ремесленную деятельность, предпринимателям, возраст которых менее 30 лет и др, — подчёркивают организатор конкурса.

Подробнее с Порядком «Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики Крым .

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Движение «Доброволец»: новый проект работает
После убийства Драчева дело завели на двух росгвардейцев
Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Серебренникова
Названа причина смерти российского посла в Судане
США хотят ввести визовые ограничения для четырех стран
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
Осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих вышел на свободу
Пентагон заказал разработку новых крылатых ракет
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стало известно имя новой ведущей «Орла и решки» У Регины Тодоренко появилась новая напарница
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь