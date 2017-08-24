Ялтинским предпринимателям власти готовы помочь материально
Ялтинским предпринимателям власти обещают субсидии. По конкурсу, участие в котором можно принять, если с 28 августа по 15 сентября подать в администрацию соответствующие документы.
Ялтинским предпринимателям власти обещают субсидии. По конкурсу, участие в котором можно принять, если с 28 августа по 15 сентября подать в администрацию соответствующие документы.
Субсидии (гранты) предоставляются в денежной форме (непосредственная выплата субсидии (гранта) получателю) на расчетный счет победителя конкурса, указанного в конкурсной заявке. Один субъект малого и среднего предпринимательства может претендовать только на одну из четырех видов субсидий, — отмечают чиновники. Средства можно получить на: субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства на ранней стадии деятельности на приобретение и обновление основных средств и нематериальных активов, в том числе возмещение затрат;.
субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства на ранней стадии деятельности на оплату обучения и/или арендных платежей;.
субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющему свою деятельность свыше трех лет, на возмещение части затрат на приобретение и обновление основных средств и нематериальных активов;.
субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющему свою деятельность свыше трех лет, на возмещение части затрат на обучение и/или арендные платежи. Предпочтение при выборе победителей конкурса отдается предпринимателям, осуществляющим деятельность в следующих областях: дошкольное образование, инновационное или экологически чистое производство, образовательные программы в области науки и инноваций, народный промысел и ремесла, экспортоориентированное производство, агропромышленное производство,
Подробнее с Порядком «Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым» можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики Крым .