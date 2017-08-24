Ялтинским предпринимателям власти готовы помочь материально

Субсидии (гранты) предоставляются в денежной форме (непосредственная выплата субсидии (гранта) получателю) на расчетный счет победителя конкурса, указанного в конкурсной заявке. Один субъект малого и среднего предпринимательства может претендовать только на одну из четырех видов субсидий, — отмечают чиновники. Средства можно получить на: субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства на ранней стадии деятельности на приобретение и обновление основных средств и нематериальных активов, в том числе возмещение затрат;.

субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства на ранней стадии деятельности на оплату обучения и/или арендных платежей;.

субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющему свою деятельность свыше трех лет, на возмещение части затрат на приобретение и обновление основных средств и нематериальных активов;.

субсидия (грант) субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляющему свою деятельность свыше трех лет, на возмещение части затрат на обучение и/или арендные платежи. Предпочтение при выборе победителей конкурса отдается предпринимателям, осуществляющим деятельность в следующих областях: дошкольное образование, инновационное или экологически чистое производство, образовательные программы в области науки и инноваций, народный промысел и ремесла, экспортоориентированное производство, агропромышленное производство, санаторно-курортная деятельность (деятельность гидов и экскурсоводов, пансионаты и санатории), а также имеющим работников-инвалидов, осуществляющим ремесленную деятельность, предпринимателям, возраст которых менее 30 лет и др, — подчёркивают организатор конкурса.