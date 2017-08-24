Гурманам не повезло: в Калининграде Россельхознадзор задержал 23 тонны раковых шеек из Китая

Установлено: ветеринарные сертификаты не соответствуют форме Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих стран. А это, в свою очередь, не выполняет требования, утвержденные решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 декабря 2015 г. № 161 «О внесении изменений в решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 607», прокомментировали в Калининграде сегодня, 24 августа 2017 года, собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.