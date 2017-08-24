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10:33 (мск), источник: VLADNEWS

Число заявок на ДВ-гектары перевалило за 100 тысяч

Наиболее желанна для россиян земля в Приморье.

Источник: VLADNEWS

Число заявок на ДВ-гектары перевалило за 100 тысяч: на данный момент оно составляет 100 029, сообщает корреспондент РИА VladNews. В пользование отдано 27 511 участков, а еще 72 518 заявок находятся на рассмотрении.

— Мы предполагаем, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок на «дальневосточный гектар». А в пользование до конца года будет оформлено и передано как минимум 50 тысяч земельных участков, заявлял ранее глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Наибольшим спросом пользуется земля в Приморье: здесь землю хотят получить 39,3 тысячи граждан. Однако людям в пользование отдано лишь чуть более 5 тысяч гектаров: регион уступает Хабаровскому краю, в котором землю получили более 6,3 тысяч человек.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Владимир Михайлов
Эти сообщения "от информбюро"! Кому они интересны. Число Россиян подписавших обещание собственной лопатой, за свой счет поднимать Дальний Восток превысило...
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