Источник: VLADNEWS

Число заявок на ДВ-гектары перевалило за 100 тысяч: на данный момент оно составляет 100 029, сообщает корреспондент РИА VladNews. В пользование отдано 27 511 участков, а еще 72 518 заявок находятся на рассмотрении.

— Мы предполагаем, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок на «дальневосточный гектар». А в пользование до конца года будет оформлено и передано как минимум 50 тысяч земельных участков, заявлял ранее глава Минвостокразвития Александр Галушка.