Число заявок на ДВ-гектары перевалило за 100 тысяч
Наиболее желанна для россиян земля в Приморье.
Наиболее желанна для россиян земля в Приморье.
Число заявок на
— Мы предполагаем, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок на «дальневосточный гектар». А в пользование до конца года будет оформлено и передано как минимум 50 тысяч земельных участков, заявлял ранее глава Минвостокразвития Александр Галушка.
Наибольшим спросом пользуется земля в Приморье: здесь землю хотят получить 39,3 тысячи граждан. Однако людям в пользование отдано лишь чуть более 5 тысяч гектаров: регион уступает Хабаровскому краю, в котором землю получили более 6,3 тысяч человек.