На капремонт Воронцовского дворца потребуется 900 миллионов рублей

Источник: "Российская газета"

Ремонт за свой счет

О том, что многие помещения дворца находятся в аварийном состоянии и сказать то трудно. Внешне он все так же великолепен, завораживает и поражает воображение посетителей. Ну разве что кровля стала протекать, знаменитая лестница львов практически закрылась для туристов. Но больше всего износились инженерные коммуникации. Так ведь их же гостям не показывают.

Нельзя сказать, что последние десятилетия реставраторы обходили дворец стороной, однако после распада Советского Союза все работы здесь проводились за средства самого музея. В 1993 году московские специалисты помогли восстановить выполненную из рисовых циновок обивку одной из стен китайского кабинета.

— Каждый узелок пришлось буквально вручную перебирать, — рассказал заместитель директора музея Константин Касперович. — Дело в том, что рис, из которого сделана обивка стен, сегодня не растет даже в Китае. Технологии изменились, стебель стал короче, и циновку из него не сделаешь.

Своими силами музей открыл несколько новых экспозиций и поддерживал текущее состояние дворца. Так появилась воронцовская кухня, художественная галерея, дом графа Шувалова. Однако для капремонта нужны серьезные вложения, которые на одной только продаже билетов не заработаешь. В середине 90-х пришла в аварийное состояние канализация. Возникла угроза подтопления подвалов дворца и развития оползней. Тогда по южной границе парка срочно проложили новую ветку, но за 20 лет и она прохудилась.

— Труба не закопана, она проходит по поверхности, и в прошлом году в некоторых местах просто забили гейзеры. Пришлось ее отключать, — рассказал директор музея Александр Балинченко.

Впервые за 180 лет

За год заменили кровлю на хозяйственном и библиотечном корпусах. Теперь она медная и простоит не один десяток лет. С помощью современных технологий реанимировали ветку коллектора, проходящую под дворцом. Внутри старой, прохудившейся трубы пустили новую, из напыляемых полимерных материалов. Заменили фонарь над зимним садом в экспозиции главного корпуса. На южных террасах провели противооползневые работы у парадной столовой.

— Площадка была перекрытием подвала и со временем пришла в негодность, появились протечки, обрушения, пришлось ее полностью перебирать, делать гидроизоляцию, — рассказал Константин Касперович. — На парадной лестнице со львами уже накренились подпорные стены, лестница фактически не эксплуатировалась. Ее полностью перебрали, провели дренажные работы.

Сделали немало, но осталось еще очень много работы. Предстоит заменить кровлю над главным корпусом и домом графа Шувалова. Деревянная обрешетка кровельного шатра не менялась 180 лет и за это время сильно повреждена грибком и древоточцем. Нужно сделать капитальный ремонт противопожарного водопровода, и самое главное — заменить вторую нитку канализации. Историки убеждены, что она должна быть основной, чтобы даже теоретически исключить возможность подтопления подвалов дворца в случае прорыва действующей ветки. Реанимация старой ветки обошлась федеральному бюджету в 133 миллиона рублей, а прокладка нового коллектора на южной границе дворца будет стоить вдвое дороже. Однако без этого нельзя приступать к реставрации паркового ансамбля. Там тоже непочатый край работы. Нужно восстанавливать разрушившиеся подпорные стенки, дорожки, делать освещение, не говоря уже о лавочках и урнах. А есть еще удаленные объекты, такие, как чайный домик, до которых пока просто не дошли руки.

Мечты о реставрации

По предварительным расчетам полное восстановление всех инженерных коммуникаций дворцового комплекса потребует дополнительного бюджетного финансирования в объеме около 900 миллионов рублей. Последним штрихом наружных работ должна стать укладка брусчатки во внутреннем дворе музея и шуваловском проезде. Она заменит латаный асфальт, который лежит сейчас. Только после этого можно будет приступать к реставрации внутренних убранств дворца. Сейчас из примерно 150 комнат музейного комплекса посетителям доступно шесть.

— О реставрации внутренних помещений мы даже не заикаемся, — говорит Константин Касперович. — Лепнина голубой гостиной выполнена по штукатурке. Со временем она высохла, этот слой нужно закреплять. Это серьезная реставрационная задача. Но это пока только мечты.

Комментарий

Виталий Нахлупин, заместитель председателя Совета министров Крыма:

— На следующем этапе необходимо благоустроить прилегающую к дворцу территорию. В парке нужно освещение и видеонаблюдение. Хотелось бы, чтобы и сам дворец в ночное время был подсвечен. Также нужно запустить южный коллектор, сделать его основным, а тот, который проходит под парком — резервным. После этого можно заниматься непосредственно реставрацией внутренних помещений дворца.

Кстати.

В Крыму находится 19 музейных учреждений, включающих около 400 комплексов. Три четверти из них нуждаются в капитальном ремонте. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал состояние крымских музеев «не блестящим». Первоочередной реставрации подлежат 20 музейных комплексов. Противоаварийные работы в них уже ведутся.

Справка «РГ».

Граф, князь Михаил Воронцов детство провел в Англии, где его отец Семен Романович Воронцов был послом России. Отсюда, вероятно, увлечение графа английской архитектурой, историей, нашедшее воплощение в алупкинском дворце. В его очертаниях переплелись разные эпохи, от древних аббатств до неомавританского стиля.

Когда был готов фундамент и восточный портал дворца, Воронцов неожиданно меняет архитекторов, поручив завершить проект англичанину Эдварду Блору. Друг Вальтера Скотта Блор известен тем, что достроил Букингемский королевский дворец в Лондоне, реконструировал ряд других дворцов, а также проектировал множество частных резиденций в Англии и Шотландии.

Дворцовый комплекс в Алупке возводился на протяжении 20 лет, с 1828 по 1848 годы. На его строительство граф потратил около девяти миллионов царских рублей. До революции 1917 года дворцом в Крыму владело три поколения рода Воронцовых. После гражданской войны он был национализирован, стал музеем, какое-то время имел статус госдачи. Во время Ялтинской конференции здесь располагалась резиденция английской делегации во главе с Уинстном Черчиллем.