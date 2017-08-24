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11:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ рассказали, как турбины Siemens могли попасть в Крым

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Газовые турбины производства Siemens для ТЭС в Крыму фактически были куплены на вторичном рынке, пишет газета «Коммерсант».

По данным источников издания, в марте 2015 года ОАО «Технопромэкспорт» (входит в Ростех) приобрело у корпорации четыре турбины для ТЭС в Тамани, а спустя полгода перепродало одноименному ООО, которое занимается строительством двух ТЭС в Крыму.

Сумма сделки, по данным газеты, составила 152,4 миллиона евро. В марте 2017 года ОАО «Технопромэкспорт» было признано банкротом.

По мнению адвоката Максима Сафиулина, отменить сделку, скорее всего, не получится. Использованная схема позволяет говорить, что сделка заключена на вторичном рынке, а перепродажа турбин является правом покупателя. Если даже в договоре о покупке и были ограничения на поставку оборудования в Крым, то суд может признать их ничтожными для нового собственника, подчеркнул юрист.

С 2015 года в отношении Крыма действуют санкции ЕС, в соответствии с которыми Siemens не имеет права осуществлять поставки турбин на полуостров. Однако некоторое время назад западные СМИ сообщили, что четыре агрегата попали в регион. В компании признали, что по крайней мере две из турбин могли быть перенаправлены из Тамани.

В июле компания попросила Арбитражный суд Москвы наложить арест на эти турбины, однако тогда в удовлетворении ходатайства ей отказали. 18 сентября суд рассмотрит еще одно заявление Siemens против структур «Ростеха».

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