Налоговая служба нашла в Омской области 3500 юрлиц-призраков
Недействующие организации, которые существуют только на бумаге, были удалены из ЕГРЮЛ.
Недействующие организации, которые существуют только на бумаге, были удалены из ЕГРЮЛ.
За семь месяцев 2017 года омское управление налоговой службы «вычистило» из Единого государственного реестра юридических лиц более 3500 недействующих организаций. Ещё около 2000 юрлиц уличили в искажении сведений. Как поясняет УФНС по Омской области, эти организации указали в реестре недостоверные сведения об адресе, руководителе или учредителей.
УФНС по Омской области:
— Такая чистка федерального информационного ресурса позволяет обеспечить всех заинтересованных лиц актуальной и достоверной информацией о потенциальных партнерах и возможных контрагентах, просчитать риски и предостеречь от сомнительных сделок.
За всю историю существования ЕГРЮЛ из него было исключено более 37 тысяч недействующих юридических лиц, зарегистрированных в Омской области.