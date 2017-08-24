Налоговая служба нашла в Омской области 3500 юрлиц-призраков

За семь месяцев 2017 года омское управление налоговой службы «вычистило» из Единого государственного реестра юридических лиц более 3500 недействующих организаций. Ещё около 2000 юрлиц уличили в искажении сведений. Как поясняет УФНС по Омской области, эти организации указали в реестре недостоверные сведения об адресе, руководителе или учредителей.

УФНС по Омской области:

— Такая чистка федерального информационного ресурса позволяет обеспечить всех заинтересованных лиц актуальной и достоверной информацией о потенциальных партнерах и возможных контрагентах, просчитать риски и предостеречь от сомнительных сделок.