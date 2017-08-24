Метро в Челябинске заработает через четыре года при условии финансирования
Совершить поездку на метро в Челябинске можно будет уже через четыре года. Правда, при условии появления финансирования.
Совершить поездку на метро в Челябинске можно будет уже через четыре года. Правда, при условии появления финансирования.
Такое заявление сделал генеральный директор ПАО «Челябметрострой» Валерий Мочалкин на первом форуме архитекторов и дизайнеров Южного Урала, который прошел в Челябинске.
На данный момент построена станция на Комсомольской площади, станция на торговом центре и на 70% — Тракторозаводская станция.
«Актуальность метро в Челябинске понятна властям города и при условии появления финансирования, оно начнет работать уже через четыре года», — заверил Валерий Мочалкин.
Напомним, первый проект Челябинского метро появился еще в 1967 году. Поначалу предполагалось построить 2 ветки, охватывающие крупнейшие районы города. Позднее проект был доработан, и было решено, что веток будет 3. В 1986 году проект был утвержден в окончательном виде. Строительство метрополитена в Челябинске было начато в 1992 году. Поначалу стройка велась за счет бюджетов всех уровней, потом — только за счет региональной казны. Проектом первой очереди было предусмотрено возведение пяти станций (Тракторозаводская — Комсомольская площадь — Площадь Революции — Торговый центр — Проспект Победы) и перегонных тоннелей общей протяженностью 6,8 километра. На настоящий момент челябинское метро строится уже 25 лет. В течение всего времени работу то останавливали, то возобновляли снова. За это время было потрачены миллиарды денег.