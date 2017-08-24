Метро в Челябинске заработает через четыре года при условии финансирования

Напомним, первый проект Челябинского метро появился еще в 1967 году. Поначалу предполагалось построить 2 ветки, охватывающие крупнейшие районы города. Позднее проект был доработан, и было решено, что веток будет 3. В 1986 году проект был утвержден в окончательном виде. Строительство метрополитена в Челябинске было начато в 1992 году. Поначалу стройка велась за счет бюджетов всех уровней, потом — только за счет региональной казны. Проектом первой очереди было предусмотрено возведение пяти станций (Тракторозаводская — Комсомольская площадь — Площадь Революции — Торговый центр — Проспект Победы) и перегонных тоннелей общей протяженностью 6,8 километра. На настоящий момент челябинское метро строится уже 25 лет. В течение всего времени работу то останавливали, то возобновляли снова. За это время было потрачены миллиарды денег.