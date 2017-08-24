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11:45 (мск), источник: Калининград.Ru

Зарудный: Перепроизводство продуктов питания в Калининградской области рядом

По мнению главы Корпорации развития, регион уязвим с точки зрения этой проблемы.

Источник: Калининград.Ru

Калининградская область приближается к перепроизводству продуктов питания. Об рассказал гендиректор Корпорации развития региона Владимир Зарудный на бизнес-форуме предпринимателей Балтийского моря в среду, 23 августа.

Есть вопросы, связанные с локальностью нашего рынка. Мы очень уязвимы с точки зрения перепроизводства. Ещё недавно казалось, что перепроизводство продуктов питания где-то очень далеко, но нет, оно рядом. Новые технологии, новые люди, новые капиталовложения, которые зашли в бизнес, очень быстро закроют все ниши, и нам нужно задуматься, а что же дальше? — считает Зарудный.

Глава корпорации развития сообщил, что решить проблему перепроизводства Калининградской области поможет выход на экспорт, развитие промышленной переработки сырья и поиск новых инвестиционных идей.

В 2016 году о рисках перепроизводства продуктов сельского хозяйства говорил бывший губернатор Николай Цуканов. Тогда местные аграрии не могли найти покупателей для выращенного картофеля. Глава региона распоряжался, чтобы продукцию фермеров приобретало не только население, но и учреждения.

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