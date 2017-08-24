Зарудный: Перепроизводство продуктов питания в Калининградской области рядом

Есть вопросы, связанные с локальностью нашего рынка. Мы очень уязвимы с точки зрения перепроизводства. Ещё недавно казалось, что перепроизводство продуктов питания где-то очень далеко, но нет, оно рядом. Новые технологии, новые люди, новые капиталовложения, которые зашли в бизнес, очень быстро закроют все ниши, и нам нужно задуматься, а что же дальше? — считает Зарудный.