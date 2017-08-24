Зарудный: Перепроизводство продуктов питания в Калининградской области рядом
По мнению главы Корпорации развития, регион уязвим с точки зрения этой проблемы.
По мнению главы Корпорации развития, регион уязвим с точки зрения этой проблемы.
Калининградская область приближается к перепроизводству продуктов питания. Об рассказал гендиректор Корпорации развития региона Владимир Зарудный на
Есть вопросы, связанные с локальностью нашего рынка. Мы очень уязвимы с точки зрения перепроизводства. Ещё недавно казалось, что перепроизводство продуктов питания
В 2016 году о рисках перепроизводства продуктов сельского хозяйства говорил бывший губернатор Николай Цуканов. Тогда местные аграрии не могли найти покупателей для выращенного картофеля. Глава региона распоряжался, чтобы продукцию фермеров приобретало не только население, но и учреждения.