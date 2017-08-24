«Урал Duty Free» не будет работать в новом аэропорту Перми
Компания «Урал Duty Free» не намерена открывать магазин беспошлинной торговли в новом терминале Международного аэропорта «Пермь», об этом сообщает Business Class.
Компания «Урал Duty Free» не намерена открывать магазин беспошлинной торговли в новом терминале Международного аэропорта «Пермь», об этом сообщает Business Class.
По словам компании Рустема Шредера, им не удалось договориться с пермским аэропортом о приемлемой стоимости аренды. Компания прекратит свою деятельность в Перми после закрытия старого терминала аэропорта. В аэропорту ситуацию оценили иначе. «Участники могут быть на низком старте, но для руководства аэропорта важно соблюсти все этапы процедуры. Последний раз сроки были продлены
Компания «Урал Duty Free» ведет деятельность как оператор беспошлинной торговли с 2004 года. Владеет магазинами в международных аэропортах Уфы и Магнитогорска, а также управляет Duty Free в аэровокзале Душанбе. Оператором магазина беспошлинной торговли в аэропорту Перми компания стала в январе 2017 года.