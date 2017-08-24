«Урал Duty Free» не будет работать в новом аэропорту Перми

По словам компании Рустема Шредера, им не удалось договориться с пермским аэропортом о приемлемой стоимости аренды. Компания прекратит свою деятельность в Перми после закрытия старого терминала аэропорта. В аэропорту ситуацию оценили иначе. «Участники могут быть на низком старте, но для руководства аэропорта важно соблюсти все этапы процедуры. Последний раз сроки были продлены из-за того, что участники не предоставили оригиналов необходимых документов», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта «Пермь».



Компания «Урал Duty Free» ведет деятельность как оператор беспошлинной торговли с 2004 года. Владеет магазинами в международных аэропортах Уфы и Магнитогорска, а также управляет Duty Free в аэровокзале Душанбе. Оператором магазина беспошлинной торговли в аэропорту Перми компания стала в январе 2017 года.