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11:47 (мск), источник: Коммерсантъ

«Урал Duty Free» не будет работать в новом аэропорту Перми

Компания «Урал Duty Free» не намерена открывать магазин беспошлинной торговли в новом терминале Международного аэропорта «Пермь», об этом сообщает Business Class.

По словам компании Рустема Шредера, им не удалось договориться с пермским аэропортом о приемлемой стоимости аренды. Компания прекратит свою деятельность в Перми после закрытия старого терминала аэропорта. В аэропорту ситуацию оценили иначе. «Участники могут быть на низком старте, но для руководства аэропорта важно соблюсти все этапы процедуры. Последний раз сроки были продлены из-за того, что участники не предоставили оригиналов необходимых документов», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта «Пермь».

Компания «Урал Duty Free» ведет деятельность как оператор беспошлинной торговли с 2004 года. Владеет магазинами в международных аэропортах Уфы и Магнитогорска, а также управляет Duty Free в аэровокзале Душанбе. Оператором магазина беспошлинной торговли в аэропорту Перми компания стала в январе 2017 года.

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