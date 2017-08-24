Омск получил почти половину бюджета Омской области
На нужды города было направлено 44% от консолидированного бюджета Омской области.
На нужды города было направлено 44% от консолидированного бюджета Омской области.
Омск получает из регионального бюджета гораздо больше, чем его сосед Новосибирск. Так, из консолидированного бюджета Омской области город получил на свои нужды 44%. Новосибирску от области перепадает лишь 33%.
«Вот все говорят, что Омску денег не достается… В 2016 году на нужды города из консолидированного бюджета региона мы отдали 44%. Соседнему Новосибирску, например, от их бюджета досталось только 33%. Так что об Омске мы помним. А когда с бюджетом станет полегче, будут и большие проекты», — заявил губернатор Омской области Виктор Назаров.
Глава региона также отметил, что в жестких условиях бюджетной ограниченности важно правильно расставлять приоритеты. Как ранее сообщал «СуперОмск», за последние пять лет в Омской области на 73% вырос объем производства сельскохозяйственной продукции, налоговые поступления от аграрных предприятий выросли на 27%.