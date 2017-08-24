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12:11 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирской области построят модульные Дома культуры

Предполагается, что стоимость каждого из них составит от 15 до 30 млн рублей.

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Власти Новосибирской области построят модульные Дома культуры в небольших населенных пунктах региона, уже поданы 15 заявок от районов. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр культуры региона Игорь Решетников.

«Планируем модульное строительство Домов культуры, губернатор нас поддержал. Сейчас поставили задачу разработать проектно-сметную документацию на посадочные места, заявки есть от более 15 поселений, где необходимо построить», — сказал он.

Министр добавил ТАСС, что проектно-сметная документация будет готова к ноябрю, затем будет разработана региональная целевая программа по строительству модульных домов культуры. Предполагается, что стоимость одного Дома культуры составит от 15 до 30 млн в зависимости от количества мест и оборудования.

По словам Решетникова, в регионе практически закончился ремонт и переоборудование сельских Домов культуры, за полтора года на это было направлено более 200 млн рублей.

«Переоборудование шло с перспективой, что мы разрабатываем большую гастрольную карту по области, с тем чтобы туда выезжали театральные и филармонические коллективы, чтобы они не возили большое количество оборудования и мы не готовили бы под выступления площадки», — пояснил Решетников.

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