В Новосибирской области построят модульные Дома культуры
Предполагается, что стоимость каждого из них составит от 15 до 30 млн рублей.
Предполагается, что стоимость каждого из них составит от 15 до 30 млн рублей.
НОВОСИБИРСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Власти Новосибирской области построят модульные Дома культуры в небольших населенных пунктах региона, уже поданы 15 заявок от районов. Об этом сообщил в четверг в
«Планируем модульное строительство Домов культуры, губернатор нас поддержал. Сейчас поставили задачу разработать
Министр добавил ТАСС, что
По словам Решетникова, в регионе практически закончился ремонт и переоборудование сельских Домов культуры, за полтора года на это было направлено более 200 млн рублей.
«Переоборудование шло с перспективой, что мы разрабатываем большую гастрольную карту по области, с тем чтобы туда выезжали театральные и филармонические коллективы, чтобы они не возили большое количество оборудования и мы не готовили бы под выступления площадки», — пояснил Решетников.