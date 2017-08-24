Новосибирскую набережную Оби реконструируют к 15 октября
Уже выполнено 20% запланированных работ.
Уже выполнено 20% запланированных работ.
Реконструкция набережной Оби в Новосибирске — Михайловской набережной — идет с опережением графика и их завершение запланировано на 15 октября 2017 года. Такие выводы сделаны по итогам выездного заседания мэрии, которое прошла на самом объекте реконструкции.
«Сроки реконструкции сжаты — лето короткое, их окончание запланировано на первую половину октября», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Уточнение даты пуска набережной — событие важное. Ранее сроки ввода объекта обозначались более расплывчато. В муниципалитете говорили о конце октября.
Реконструкция Михайловской набережной — событие для Новосибирска долгожданное и грандиозное. По сути, вид городской набережной не менялся примерно с 70-ых годов. Для преображения берега Оби требовались огромные суммы. И сейчас они найдены. Проект финансирует федеральный бюджет, так как городская программа «Формирование современной городской среды» на 2017 год и идеи, которые заложенны в ней, получили поддержку Правительства России.
На первом этапе будет благоустроена территория набережной реки Оби от парка «Городское начало» до станции метро «Речной вокзал», включая зону городской сцены, протяженностью более одного километра.
На территории набережной планируют уложить 15 тыс. кв. метров плитки. Также параллельно здесь будет идти озеленение. Только в этом году планируется высадить около 80 деревьев морозоустойчивых пород. Также проектом в зоне набережной предусмотрено обустройство ливневой канализации. Все коммуникации, в том числе электрический кабель, будут проложены под землёй. Установка уличных светильников, урн, скамеек — заключительный этап работ.