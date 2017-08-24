Новосибирскую набережную Оби реконструируют к 15 октября

Реконструкция набережной Оби в Новосибирске — Михайловской набережной — идет с опережением графика и их завершение запланировано на 15 октября 2017 года. Такие выводы сделаны по итогам выездного заседания мэрии, которое прошла на самом объекте реконструкции.

«Сроки реконструкции сжаты — лето короткое, их окончание запланировано на первую половину октября», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Уточнение даты пуска набережной — событие важное. Ранее сроки ввода объекта обозначались более расплывчато. В муниципалитете говорили о конце октября.

Реконструкция Михайловской набережной — событие для Новосибирска долгожданное и грандиозное. По сути, вид городской набережной не менялся примерно с 70-ых годов. Для преображения берега Оби требовались огромные суммы. И сейчас они найдены. Проект финансирует федеральный бюджет, так как городская программа «Формирование современной городской среды» на 2017 год и идеи, которые заложенны в ней, получили поддержку Правительства России.

На первом этапе будет благоустроена территория набережной реки Оби от парка «Городское начало» до станции метро «Речной вокзал», включая зону городской сцены, протяженностью более одного километра.