Показатели малого и среднего бизнеса Нижегородской области лучшие в стране
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Молодежный
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что «новые тенденции в развитии предпринимательства закладывают как раз молодые предприниматели, потому что они креативные, не боятся подхватывать мировые тренды».
В свою очередь Максим Черкасов заявил, что «по основным показателям развития малого и среднего бизнеса — и по количеству субъектов малого предпринимательства, и по обороту предприятий — Нижегородская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации».
Отметим, что авторы лучших идей получат призы от 100 тыс. рублей на развитие бизнеса.