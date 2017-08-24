Показатели малого и среднего бизнеса Нижегородской области лучшие в стране

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Молодежный бизнес-форум «Поволжье» собрал на своей площадке около 500 начинающих предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что «новые тенденции в развитии предпринимательства закладывают как раз молодые предприниматели, потому что они креативные, не боятся подхватывать мировые тренды».

Вице-губернатор Евгений Люлин в ходе молодежного бизнес-форума рассказал, что необходимо укрепить рост малого и среднего бизнеса в регионе. Для этого нужно создавать 400−500 новых предприятий ежегодно. Евгений Люлин отметил, что на данный момент показатели развития очень хорошие: 30% экономики региона — это вклад малого и среднего бизнеса, при этом несколько лет назад их доля составляла всего несколько процентов.

В свою очередь Максим Черкасов заявил, что «по основным показателям развития малого и среднего бизнеса — и по количеству субъектов малого предпринимательства, и по обороту предприятий — Нижегородская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации».